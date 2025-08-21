Fundada em 1981, a Coferpol tem 44 anos de história

publicado em 22/08/2025

Fundada em 1981, a Coferpol tem 44 anos de história (Foto: Coferpol)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom 44 anos de atuação em Votuporanga, a Coferpol se consolidou como uma das empresas mais importantes do setor de estruturas metálicas da região, sendo sinônimo de qualidade, inovação e confiança.Ao longo de sua trajetória, a empresa não apenas acompanhou as transformações do mercado da construção civil, mas também foi protagonista de mudanças, trazendo o aço galvanizado como solução moderna e sustentável para coberturas habitacionais.E hoje a empresa viverá mais um momento especial com a entrega de 798 casas que integram o Residencial Parque Esplanada. A solenidade está marcada para as 10h30, no próprio bairro, localizado às margens da vicinal Herberth Vinicius Mequi, que liga o município a Álvares Florence. A grandiosidade do empreendimento não se resume apenas ao número de moradias ou à transformação urbanística que trará para a cidade, mas também à participação de empresas locais no processo de construção. Entre elas está a Coferpol, que forneceu toda a estrutura metálica das casas, reafirmando sua importância no setor e seu comprometimento com a comunidade.Fundada em 1981, a Coferpol tem 44 anos de história e se consolidou como referência no trabalho com estruturas metálicas em aço galvanizado. Ao longo dessas quatro décadas, a empresa votuporanguense expandiu sua atuação e hoje emprega 173 colaboradores, sendo responsável por transformar o setor de coberturas no mercado habitacional. Há cerca de 15 anos, direcionou seus esforços para atender grandes construtoras em projetos ligados ao programa Minha Casa Minha Vida e também a conjuntos habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), demonstrando experiência e confiança em empreendimentos de grande porte.No caso do Residencial Parque Esplanada, a parceria com a Pacaembu Construtora reforça o vínculo de confiança entre as duas empresas. A Coferpol, além de fornecer a estrutura metálica, contribui com inovação em um segmento que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado imobiliário.O diretor da Coferpol, Vinícius Polaquini, destaca a importância dessa evolução e o papel da Pacaembu Construtora nesse cenário. “A Pacaembu é cliente muito especial pra nós. Ela está numa crescente muito constante e hoje é a maior construtora de casas habitacionais no Brasil. Antigamente, coberturas eram feitas somente em madeira, mas com o decorrer dos anos, o aço foi se tornando uma realidade pela sua agilidade, por ser ecologicamente correta e pela sua qualidade”, afirma.A presença da direção da Coferpol na cerimônia de entrega destaca a relevância do momento não apenas para os futuros moradores, mas também para toda a cadeia produtiva envolvida. A empresa, que nasceu em Votuporanga e hoje tem seu parque fabril em Aparecida do Taboado-MS e Frutal-MG, participa ativamente do desenvolvimento regional, gerando empregos e contribuindo para a realização do sonho da casa própria de milhares de famílias.A Coferpol fica na avenida Paulino das Neves, 2.294, no bairro Jardim Morini. Os telefones para contato são (17) 3405 – 1505.