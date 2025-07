As novas instalações do 2º Cartório de Votuporanga são amplas, modernas e arejadas

publicado em 12/07/2025

As novas instalações do 2º Cartório de Votuporanga são amplas, modernas e arejadas (Foto: Divulgação)

Em concorrida cerimônia prestigiada por autoridades políticas, jurídicas e empresariais, a tabeliã dra. Gabriela Franco apresentou as novas e modernas instalações do 2º Cartório de Notas e Protesto. Na oportunidade ela discorreu sobre a necessidade de se oferecer o melhor possível de acomodações e serviços aos clientes. Lembrou os avanços dos serviços cartorários hoje no Brasil e a necessidade constante de modernização do ambiente. A dra. Gabriela, ainda, enalteceu os seus auxiliares de trabalho, destacou a união da família e rendeu agradecimentos aos que tornaram possível aquela conquista, citando a empresária Rogéria Galera, como proprietária do imóvel e a transformação do ambiente pelos traços da arquiteta Karina Bertolassi Regiani.Entre as autoridades convidadas estavam o juiz corregedor Og Mantuam e a diretora regional do Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo, Jamili Cury. Todos tiveram a oportunidade de se manifestar durante o ato inaugural. O discurso final foi proferido pelo prefeito Jorge Seba que destacou o grande momento da cidade e os investimentos que acompanham o desenvolvimento de Votuporanga, apontando o novo prédio do Cartório ora inaugurado como norte daqueles que acreditam no futuro dessa terra. O cerimonial da noite foi organizado por Calil Eventos e um coquetel requintado e assinado pelo buffet da Clê foi servido aos convidados.De surpresa, um show ocupou o cenário da festa de inauguração. Foram três talentosos violinistas que entraram em ação. A apresentação teve início no saguão superior do prédio inaugurado e, posteriormente, desceu entre os presentes. Foi uma surpresa agradável que enriqueceu ainda mais o clima alegre e festivo que imperou durante a recepção aos convidados.As novas instalações do 2º Cartório de Votuporanga são amplas, modernas e arejadas. Há espaço até para o cafezinho da clientela, boas instalações sanitárias e espaço para consultas individuais de assuntos cartorários. Um local perfeito e bem planejado para ser apenas cartório. Com essa iniciativa, Votuporanga mostra o que há de moderno e funcional para atendimento ao público.O Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Protesto agora está instalado oficialmente na rua Pernambuco, nº 3266, zona central da cidade. É um avanço, um marco histórico para o serviço cartorário implantado em Votuporanga. Tudo isso, graças, ao empreendimento levado avante pela tabeliã dra. Gabriela Franco.