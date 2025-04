Votuporanga sediará, de 3 a 13 de julho deste ano, a 67ª edição dos Jogos Regionais

publicado em 10/04/2025

O prefeito Jorge Seba irá recepcionar a secretária de Esportes do Estado, Coronel Helena, na segunda-feira (Foto: Divulgação)

Votuporanga sediará, de 3 a 13 de julho deste ano, a 67ª edição dos Jogos Regionais. O lançamento acontece na segunda-feira (14), às 10h45, no Centro de Convenções, ocasião em que o prefeito Jorge Seba (PSD) recepcionará a secretária de Esportes do Estado, Coronel Helena dos Santos Reis, e demais lideranças políticas de toda região, como prefeitos e deputados estaduais e federais.

A escolha da cidade para sediar o evento ocorreu devido à infraestrutura de excelência e comprometimento em promover o esporte. Os Jogos Regionais são realizados anualmente pela Secretaria de Esportes do Estado, em parceria com as sedes regionais e as Prefeituras.

Participarão da edição dos jogos em Votuporanga atletas de toda a região noroeste paulista (6ª Região Esportiva do Estado) formada pelos municípios no entorno de Catanduva, São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Monte Aprazível, Santa Fé do Sul, Araçatuba, Andradina e Penápolis.

Seba celebra com entusiasmo a escolha de Votuporanga como sede da 67ª edição dos Jogos Regionais, destacando que essa conquista vai muito além do prestígio esportivo: ela reforça o protagonismo do município no cenário regional e estadual.

“Votuporanga mostra, mais uma vez, sua força, capacidade de organização e vocação para acolher grandes eventos. Receber as delegações da região, com centenas de atletas, comissões técnicas e equipes de apoio, significa um verdadeiro impulso para a economia local. A cidade se prepara para viver dias intensos de movimento e oportunidades, com destaque especial para os setores de hotelaria, alimentação e serviços. É esporte, turismo e desenvolvimento caminhando juntos, em um momento histórico que valoriza o talento da nossa gente e o potencial da nossa terra”, destacou.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destacou que Votuporanga se candidatou para sediar e, após o cumprimento de todos os trâmites legais, foi oficialmente confirmada como cidade-sede da competição. Para viabilizar a realização do evento, o município firmou um convênio com o Governo do Estado, garantindo o repasse de recursos financeiros destinados à estruturação e execução dos Jogos. Os vereadores votaram na última sessão da Câmara a celebração de convênio com a Secretaria de Esportes do Estado.