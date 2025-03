A Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) é uma abordagem altamente eficaz para pessoas com condições atípicas

publicado em 11/03/2025

Mulher de Excelência: Psicóloga Rosemary Morais recebe Certificação Internacional em Terapia ABA (Foto: Arquivo Pessoal)

No Dia Internacional da Mulher, psicóloga e psicoterapeuta Rosemary de Souza Morais celebra sua qualificação no curso “Terapia ABA na Prática”, reforçando o compromisso com a excelência no atendimento de pacientes atípicosO Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, foi um marco para a psicóloga, psicopedagoga e psicoterapeuta ABA, Rosemary de Souza Morais. Ela participou do treinamento Terapia ABA na Prática, realizado em São Paulo, no Hospital Sancta Maggiore. O curso proporcionou uma certificação internacional de excelência, preparando-a ainda mais para oferecer um atendimento de alta qualidade a seus pacientes.A Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) é uma abordagem altamente eficaz para pessoas com condições atípicas, como o autismo. Baseada em intervenções personalizadas, essa terapia visa o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida social e a redução de comportamentos problemáticos. Entre as habilidades trabalhadas, destacam-se:•Linguagem•Habilidades sociais•Autonomia pessoal•Comportamentos adaptativos•Comportamentos de autocuidado•Interação socialAlém disso, a terapia também contribui para a redução de comportamentos agressivos, estereotipias e autolesões, promovendo maior bem-estar e adaptação ao ambiente. O curso de Rosemary abordou estratégias para acolher a família, estabelecer vínculos e avaliar e ensinar habilidades comportamentais.Rosemary agora leva esse conhecimento aprimorado para seus atendimentos e atende aos planos de saúde Unimed, San Saúde, HB e na Clínica Integrada M & M (Morais e Melegatt). A clínica, situada na Rua Ponta Porã, 3.190 – Bairro Santa Luzia, está preparada para atender com excelência.