Localizado na rua Ponta Porã, unidade fornece auxílio gratuito a todos empreendedores da cidade

publicado em 05/02/2025

Localizada no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497, a unidade oferece atendimento gratuito (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae Aqui de Votuporanga, vinculado ao Escritório Regional da instituição, reforça seu papel como ponto de apoio estratégico para Microempreendedores Individuais (MEIs) na cidade. Localizada no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497, a unidade oferece atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

A proposta do Sebrae Aqui é oferecer suporte desde a abertura de negócios até a gestão e melhoria de empreendimentos já estabelecidos. Os serviços incluem orientações sobre formalização, planejamento financeiro, emissão de notas fiscais e estratégias para aumentar a competitividade no mercado.

A manutenção do atendimento gratuito é viabilizada por meio de parcerias entre o Sebrae-SP e a Prefeitura de Votuporanga. No mesmo local, o empresário pode receber orientações do Banco do Povo e da Sala do Empreendedor.

De acordo com um relatório do Sebrae-SP, em 2024, foram realizados 4.070 atendimentos na unidade de Votuporanga, além de uma série de ações de capacitação, como o programa Empreenda Rápido, que registrou 58 participantes, e a formação de 230 estudantes em atividades voltadas ao empreendedorismo.

Outras iniciativas destacadas incluem o programa Agente Local de Inovação (ALI) Produtividade, com 19 atendimentos, e ações voltadas para inclusão produtiva e encadeamento produtivo, que somaram mais de 40 participações.

Centro do Empreendedor

O Centro do Empreendedor é um braço assistencial que oferece serviços ligados diretamente ao Microempreendedor Individual. Por meio da Sala do Empreendedor, vinculada ao local, a pessoa pode receber orientações de legalização, orientação e regularização do MEI, por meio do Via Rápido Empresa, da Prefeitura de Votuporanga.

O serviço é feito de forma gratuita. O empreendedor pode realizar protocolos da prefeitura, emissão de certificado de licenciamento, acompanhamento de todo trâmite do processo, inscrição municipal e protocolos de pedidos de baixo da inscrição municipal.