Uma nova cratera se abriu na rua Leonardo Commar e, desta vez, engoliu um carro que passava pela via

publicado em 18/01/2025

Uma nova cratera se abriu na rua Leonardo Commar e, desta vez, engoliu um carro que passava pela via (Foto: Reprodução)

Da redaçãoUma nova cratera na rua Leonardo Commar, na zona Norte de Votuporanga, “engoliu” um carro na manhã de ontem. Cena semelhante já havia acontecido na via em novembro do ano passado, quando dois motociclistas caíram quando o asfalto cedeu e formou um grande buraco.Desta vez, conforme apurado, o carro seguia pela Leonardo Commar, entre a Avenida Paulino das Neves e a Avenida Emílio Arroyo Hernandes, quando um novo afundamento no asfalto “engoliu” o veículo. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém se feriu gravemente.O local, que tem apresentado constantes problemas de afundamento, passou por obras antienchentes em 2023. No local foram investidos cerca de R$ 2 milhões, mas desde que foi entregue vem apresentando problemas com afundamentos no asfalto.Em nota, a Prefeitura de Votuporanga afirmou que equipes da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Serviços Urbanos estão no local acompanhando a situação. Ainda segundo a Prefeitura, a empresa responsável pela obra já havia sido notificada e na última quinta-feira (16), foi realizada uma nova notificação.“Os profissionais estão acompanhando a evolução dos danos e já estão tomando as medidas cabíveis. O trecho da via está interditado e sinalizado desde o final de dezembro de 2024. A orientação é que a população redobre a atenção naquela área pois toda a faixa da esquerda está comprometida, ocasionando risco de novos afundamentos”, diz a nota.