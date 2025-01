Podem participar da missão micro e pequenas empresas que tenham relacionamento prévio com o Sebrae-SP

publicado em 28/01/2025

Empresários de Votuporanga interessados em conhecer as mais novas tendências do setor de turismo podem se inscrever para a missão empresarial (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP irá levar 20 empreendedores de todo o estado para a Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) 2025, em Portugal. Empresários de Votuporanga interessados em conhecer as mais novas tendências do setor de turismo podem se inscrever para a missão empresarial, que ocorrerá de 8 a 16 de março.

A BTL é considerada um dos maiores eventos de turismo do mundo, uma oportunidade de fomentar a conexão entre empresas e profissionais do setor. A missão empresarial do Sebrae-SP, Missão Empresarial Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), é estruturada para atender a quatro objetivos estratégicos.

Entre eles está o fortalecimento de relações ao promover conexões entre empresários e gestores públicos, visando otimizar projetos de turismo no território. O segundo é benchmarking internacional com visitas técnicas para inspirar a implementação de práticas e inovações bem-sucedidas nos negócios e destinos turísticos.

Para participar da seleção os interessados precisam estar enquadrados como micro ou pequena empresa do segmento de serviços atrelados ao turismo; apresentar cartão do CNPJ atualizado com endereço no estado de São Paulo e ter consumido nos últimos 30 meses, no mínimo, 10 horas de produtos Sebrae, ou ainda ser gestor público municipal ou semelhante, atuante no segmento de turismo.

Os selecionados participarão da Feira BTL 2025 no dia 12 de março, em Lisboa, para conhecerem as tendências do turismo rural, cultural, gastronômico, de aventura, com pacote técnico 100% subsidiado pelo Sebrae.

O investimento do Sebrae-SP inclui reuniões de preparação pré-missão, visita guiada à Feira BTL, acompanhamento técnico especializado em pequenos negócios de turismo, ingresso para as empresas participantes da missão, mentoria pós-missão para implementação das inovações observadas e transporte para deslocamento nas visitas técnicas.

Os empresários selecionados deverão participar do seminário pré-missão, cumprir toda a programação, participar da pesquisa e reuniões pós-missão e arcar com as despesas não inclusas que são contrapartida do empresário: passagem aérea, hospedagem, alimentação e seguro-viagem.

Os selecionados serão divulgados no início de fevereiro e receberão e-mail de confirmação.

Serviço

Missão Empresarial na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2025

Local: Lisboa, Portugal

Data da missão: 8 a 16 de março de 2025

Inscrições até 31 de janeiro pelo link