O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), cumpriu agenda em São Paulo, onde apresentou demandas do município

publicado em 05/12/2024

Daniel entregou a Carlão um pedido direcionado ao governador Tarcísio de Freitas para instalação da Casa da Mulher (Foto: Assessoria)

Da redação

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), cumpriu agenda em São Paulo, onde apresentou demandas do município. Uma das reuniões foi na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), para pedir a instalação do programa estadual Casa da Mulher Paulista na cidade.

Durante uma reunião com o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), Daniel apresentou uma proposta direcionada ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), por meio da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher, buscando viabilizar a implantação do programa social em Votuporanga.

“Diante dos desafios crescentes enfrentados pelas mulheres em nossa comunidade, a implantação deste programa em Votuporanga é urgente e necessária. Ele proporcionará um espaço seguro e promotor de autonomia e bem-estar para as mulheres em situação de risco”, destacou Daniel David.

A Casa da Mulher Paulista é uma iniciativa que oferece acolhimento, orientação, capacitação e suporte às mulheres em situação de vulnerabilidade, com ênfase naquelas que enfrentam violência doméstica e desigualdades de oportunidade.

“A atuação do deputado Carlão no prol dessa iniciativa será mais um marco em sua trajetória como representante legítimo do Estado e de Votuporanga”, afirmou o presidente da Câmara.