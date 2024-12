Criminosa está envolvida com uma quadrilha especializada neste tipo de crime, que já teria aplicado golpes em cinco estados

publicado em 14/12/2024

Policiais Civis do 1º e 3º Distritos Policiais de Votuporanga impediram que uma imobiliária da cidade fosse vítima do golpe (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio do 1º e 3º Distritos Policiais, coordenados pelo delegado Thiago Silva Pereira, deflagrou na manhã desta sexta-feira (13), a operação “Camaleão”, que resultou na prisão de uma mulher acusada de envolvimento com uma quadrilha especializada em aplicar o ‘golpe do falso fiador’, em uma imobiliária da cidade. O grupo já teria aplicado o golpe em pelo menos cinco estados.

Conforme os registros policiais, durante investigações de campo e trabalhos de inteligência, os investigadores do 1º e 3º Distritos Policiais apuraram que uma quadrilha especializada, de falsos fiadores, aplicaria golpe em uma imobiliária de Votuporanga. Cientes da iminência do crime, os policiais se dirigiram para o local e esperaram a oportunidade para flagrarem a acusada, identificada pelas iniciais A.C.S, de 22 anos, assinando um contrato de locação, momento em que foi detida pelo crime de Estelionato e Falsidade Ideológica.

Durante as investigações foi apurado que os criminosos possuíam documentos pessoais e escrituras de imóveis de pessoas idôneas e as apresentavam nas imobiliárias para que fossem inseridas nos contratos de locação como fiadoras de imóveis para terceiros, com pleno conhecimento e anuência dos locatários que, na ocasião da elaboração do contrato, diziam ser parentes dos fiadores, faltando com a verdade junto as imobiliárias.

As investigações apontam que eles atuavam ao menos em cinco Estados, causando prejuízos para as imobiliárias, tal como para os proprietários dos imóveis locados. A mulher presa durante a operação foi conduzida ao 3º Distrito Policial, onde foi ouvida pelo delegado responsável pelo caso e colocada à disposição da Justiça.