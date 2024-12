Garoto foi pego em flagrante enquanto fazia manobras perigosas com o veículo que estava com placa falsa e chassi suprimido

publicado em 16/12/2024

A moto estava com licenciamento vencido, placa falsificada, numeração do motor suprimida e com características diferentes (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga deteve, no domingo (15), um menor de idade que foi flagrado fazendo manobras perigosas, popularmente conhecido como “dar grau”, com uma motocicleta adulterada. O caso foi registrado no Bairro Cecap II, na zona Leste do município.

Conforme o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi informada, via 190, que havia um indivíduo em atitude suspeita e praticando manobras perigosas pelas ruas do bairro Cecap II. Uma unidade, então, foi deslocada para o local e localizou o suspeito.

Foi realizada a abordagem e busca pessoal, porém nada de ilícito foi localizado. Após pesquisa dos dados do veículo, no entanto, constou-se que a moto estava com licenciamento vencido, placa falsificada, numeração do motor suprimida e com características diferentes do modelo do veículo.