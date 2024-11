A Saev Ambiental iniciou nesta semana o trabalho de controle de pragas em toda a rede coletora de esgoto de Votuporanga, incluindo o distrito de Simonsen e a Vila Carvalho

publicado em 13/11/2024

O objetivo do procedimento é fazer um controle eficaz contra a infestação de pragas e insetos, como baratas, escorpiões e ratos (Foto: Saev)

A Saev Ambiental iniciou nesta semana o trabalho de controle de pragas em toda a rede coletora de esgoto de Votuporanga, incluindo o distrito de Simonsen e a Vila Carvalho. Ao todo, mais de 5,5 mil PVs (pontos de visitas) serão dedetizados por uma empresa terceirizada, que venceu a licitação e foi contratada pela autarquia. A ação será realizada nos próximos 60 dias.

O objetivo do procedimento é fazer um controle eficaz contra a infestação de pragas e insetos, como baratas, escorpiões e ratos. Essa dedetização é feita por meio da aplicação de produtos diretamente nos PVs, localizados nos cruzamentos das vias, principalmente nas esquinas, e podem ser identificados pela tampa circular de ferro com a logomarca da Saev Ambiental.

Segundo o superintendente da Saev Ambiental, Marcelo Cambrais, este procedimento é necessário para garantir o bem-estar da população.