Assunto tomou conta dos bastidores da Câmara na sessão desta semana; a expectativa é de que pelo menos três suplentes tomem posse

publicado em 10/10/2024

Candidatos que não se elegeram por pouco estão ansiosos para o anúncio do novo secretariado de Jorge Seba (Foto: Redes sociais)

Da redaçãoDepois do resultado das urnas do último domingo, o momento de maior expectativa para os que concorreram a uma vaga de vereador e não conseguiram por pouco, é a nomeação do novo secretariado de Jorge Seba (PSD), para o seu segundo mandato. O assunto tomou conta dos bastidores da Câmara Municipal de Votuporanga na sessão desta semana, onde se comentava que pelo menos três dos vereadores eleitos/reeleitos podem assumir secretarias, abrindo espaço para os suplentes.A informação ainda é de bastidores. Seba não confirmou e também não descartou nenhuma possível troca no primeiro escalão de seu governo, mas trata-se de uma tendência natural, tendo em vista as novas composições para o pleito eleitoral.Na atual gestão, Seba nomeou apenas um vereador eleito para o seu secretariado: Emerson Pereira (PSD), que comandou a Secretaria de Direitos Humanos. Outro que também ocupou uma Pasta no Governo e agora conquistou uma cadeira na Câmara para a próxima gestão é o sargento Marcos Moreno (PL), que comandou a secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança.Ainda não se sabe, porém, se ambos voltarão a assumir os postos que deixaram para disputar a eleição, no novo governo. Caso voltem, Emerson abre vaga para o primeiro suplente do PSD, que é Meidão, e Moreno daria oportunidade para Maraisa Rodrigues, que ficou com a primeira suplência do PL.Há boatos também sobre a nomeação de outros dois eleitos, as os nomes ainda não foram revelados, apesar de se especular a indicação de Serginho da Farmácia (PP). Veja como ficaria uma eventual substituição em caso de algum vereador ser chamado para assumir uma secretaria:EleitosEmerson Pereira - 1.641 votosDr Leandro - 1.133 votosVilmar da Farmácia 604 votosSuplentesMeidão - 582 votosEngenheiro Glauber Lima - 569 votosJoão Ferrarez - 545 votosEleitosSargento Marcos Moreno - 1.172 VotosDébora Câmara Romani - 1.143 VotosOsmair Ferrari - 995 VotosSuplentesMaraisa Rodrigues - 663 VotosNayara Canato - 661 VotosFernandinho - 586 VotosEleitosChandelly Protetor - 1.346 VotosCarlim Despachante - 983 VotosSuplentesRicardo Bozo - 379 VotosSette - 291 VotosSerginho da Farmácia - 878 VotosMarcão Braz - 835 VotosSuplentesProfessor Djalma - 728 VotosRodrigo Colorido - 628 VotosEleitaNatielle Gama - 830 VotosSuplenteCarlos Silvério - 494 VotosEleitosDaniel David - 818 VotosNilton Santiago - 773 VotosSuplentesGaspar - 605 VotosValdecir Lio - 549 VotosCabo Renato Abdala - 1.180 VotosSuplenteBianchini Investigador - 341 VotosEleitoO Wartão - 680 VotosSuplenteTatão - 542 Votos