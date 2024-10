Logo após saber da vitória, ele conversou com a reportagem do jornal A Cidade

publicado em 06/10/2024

Emerson Pereira é o vereador mais votado de Votuporanga (Foto: Assessoria)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom 1.641 votos, o vereador Emerson Pereira (PSD) foi reeleito para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Votuporanga. O parlamentar foi o candidato mais votado para o cargo.Logo após saber da vitória, ele conversou com a reportagem do jornal. “Eu estou muito alegre porque 1.641 pessoas confiaram em mim, acreditaram no meu trabalho e novamente me reconduziram ao meu quinto mandato de vereador. Estou feliz também por ser mais uma vez o vereador mais votado de Votuporanga. Minha alegria é até difícil de expressar”, falou.O parlamentar fez questão de agradecer todos que confiaram nele nesta eleição: “O meu sentimento é de gratidão a todos, eu quero continuar trabalhando, fazendo ainda mais pelas pessoas, pela população, porque as pessoas veem em mim a esperança, alguém que luta pelas necessidades delas”.