Programação contará com atrações musicais, praça de alimentação, feira de artesanato e muito mais neste final de semana

publicado em 26/09/2024

Programação contará com atrações musicais, praça de alimentação, feira de artesanato e muito mais neste final de semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoNeste sábado (28) e domingo (29), a partir das 15h, o Parque da Cultura será palco para os apaixonados do Antigomobilismo, com a realização do "9º Encontro de Carros Antigos" que contará com uma exposição de aproximadamente 200 automóveis históricos dos mais variados modelos que marcaram épocas e gerações. A Cidade FM é parceira da iniciativa e fará a cobertura completa do evento.Interessados em participar deverão realizar inscrição no dia e local do evento, mediante doação de dois quilos de alimento não perecível que serão doados ao Fundo Social da Prefeitura e, ao final, receberão certificados de participação.A programação do evento, organizado pelo Vintage Club e Fusca Clube Votuporanga, conta ainda com participação do grupo de motos, atrações musicais, praça de alimentação com food trucks, feira de artesanato, espaço playground, brinquedoteca e mercado de pulgas, onde os visitantes poderão conferir uma variedade de expositores com miniaturas, objetos antigos e curiosidades.Além do encontro automobilístico, a população também poderá curtir momentos de lazer e diversão em outros espaços do Parque da Cultura, como a Biblioteca e Museu que funcionarão, no sábado e domingo, das 15h às 20h através de exposições de artistas contemplados pelo Edital Bolsa Cultura e do Pontos Mis. No piso térreo será realizada oficina de Mandala, a partir das 14h.A sala de cinema cultural exibirá no sábado, às 15h30, a Sessão Azul com o filme "Madagascar" e, em seguida, a partir das 17h30, será o filme "A Família Addams". No dia seguinte, domingo, haverá exibição de três filmes produzidos por artistas locais com interpretação em Libras, projeto contemplado através da Lei Paulo Gustavo.O bom e velho rock and roll será o ritmo predominante nas apresentações musicais. No sábado, às 18h, a abertura será com a Banda Danza e depois às 21h, será a vez de RafaElvis subir no palco com uma performance do cantor Elvis Presley; no dia seguinte, domingo, a programação inicia às 10h com a tradicional Banda Zequinha de Abreu; a partir das 11h30 haverá a apresentação do Coral do IDAV (Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga); logo após, ao meio-dia, o show é com Canevettes Rock'n Roll Band; 14h será a vez de Bran Fernandes; a cantora Monara se apresentará às 17h; e finalizando, a cantora Laura Moon subirá ao palco às 20h.