Artigo de Cleide Semenzato

publicado em 13/09/2024

A frase de Rubem Alves, “Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses”, oferece uma profunda reflexão sobre a necessidade de transformação para se alcançar a plenitude. Quando aplicada ao contexto da violência, essa metamorfose torna-se urgente e essencial para a nossa sobrevivência emocional e coletiva. No entanto, vivemos uma era tecnológica e pragmática que frequentemente nos desconecta da essência humana, distorcendo os relacionamentos e transformando-os, por vezes, em prisões emocionais, consequência da perda do cuidado no “fazer” diário das nossas relações. Sem a dinâmica do tempo, que nos permite costurar com delicadeza o alinhavo da convivência, o respeito ao outro deixa de ser cultivado e o relacionamento pode degenerar em cativeiro. Neste sentido, a imaturidade humana, caracterizada pela incapacidade de lidar com os próprios limites e defeitos, transforma-se em terreno fértil para a violência. Todo ser humano é chamado ao amadurecimento, num processo contínuo e dinâmico, que envolve a integração de limites, possibilidades, qualidades e defeitos. Este amadurecimento, no entanto, não é um estado final a ser atingido, mas um movimento constante que acompanha toda a nossa vida e que nos torna capazes de construir relações maduras, baseadas no respeito e na reciprocidade. Quando esse processo de amadurecimento é interrompido ou ignorado, surgem as raízes da violência, pois estes indivíduos não conseguem lidar com a própria desintegração interna, vive de forma fragmentada, incapaz de explorar plenamente suas possibilidades e de reconhecer suas falhas gerando comportamentos possessivos, controladores e abusivos. O agressor também é uma vítima de sua própria imaturidade e, mal sabe ele, que ao tentar aprisionar alguém, está aprisionando também a si mesmo. A violência, portanto, não é apenas uma expressão de poder sobre o outro é também um sintoma de uma profunda crise interna. Quando se busca o controle sobre o outro, na verdade, está-se tentando lidar com a própria incapacidade de controlar as emoções, os medos e as inseguranças. Tanto a vítima quanto o agressor encontram-se, de certa forma, presos nesse ciclo de imaturidade emocional. A luta contra a violência é, antes de mais nada, uma jornada de autoconhecimento e transformação pessoal e cada indivíduo precisa assumir a sua própria responsabilidade para que a sociedade possa, como um todo, amadurecer e caminhar em direção ao respeito e à igualdade. A educação e o diálogo são pilares essenciais nessa jornada para construirmos uma sociedade mais madura, capaz de lidar com os conflitos de forma pacífica e construtiva. A vida espera que cada um de nós realize sua própria metamorfose, tal como a borboleta que precisa passar por um longo processo para finalmente voar livre, viver plenamente e em paz. Dessa forma, a frase de Rubem Alves ecoa aqui de forma ainda mais profunda: “Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses.” É essa metamorfose que nos leva à liberdade, à plenitude onde cada um de nós possamos voar o mais alto que pudermos.