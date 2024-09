Ao lado do gerente do Sebrae, Marcos José Amâncio Bruno Arena, Dalbert Mega, Dr. Hery e Jorge Seba assinaram o compromisso

publicado em 12/09/2024

Da redaçãoFoi de olho em números como esses que os quatro candidatos a prefeito de Votuporanga, Bruno Arena (PT), Dalbert Mega (PRD), Dr. Hery (Avante) e Jorge Seba (PSD), assinaram nesta semana um termo de adesão ao “Guia da Candidata & Candidato Empreendedores 2024” do Sebrae. O documento trata dos dez compromissos com o empreendedorismo que podem ser incorporados ao plano de governo deles.A iniciativa, segundo o Sebrae, busca promover a agenda do empreendedorismo das micro e pequena empresas nos próximos mandatos e influenciar os futuros mandatários a implementarem políticas de estímulo e suporte a este segmento, responsável pela geração de emprego e renda nos municípios.O guia foi construído com o apoio da Frepem (Frente Parlamentar do Empreendedorismo) da Assembleia Legislativa de São Paulo e do Sescon-SP (Sindicato das Empresas Serviços Contábeis).O Sebrae destaca, de antemão, sua isonomia partidária frente a esta iniciativa que tem como intuito, de forma democrática, unir forças junto ao poder público municipal em prol do desenvolvimento das micro e pequenas empresas e, consequentemente, de toda a população paulista.