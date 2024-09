O deputado estadual Danilo Campetti esteve ontem na redação do Grupo Cidade de Comunicação para uma entrevista

publicado em 21/09/2024

Campetti visita o Grupo Cidade e faz balanço de seu mandato como deputado (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) visitou ontem a sede do Grupo Cidade de Comunicação e fez um balanço sobre os seus quatro meses de mandato na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). O parlamentar, que nasceu e cresceu em Votuporanga, mas hoje vive em Rio Preto em razão de seu trabalho como policial federal, esteve ontem no município para acompanhar a reinauguração da nova UTI Geral da Santa Casa.Campetti, que é um dos homens de confiança do governador Tarcísio de Freitas, assumiu uma vaga na Alesp em junho deste ano, após um trabalho de articulação do próprio Tarcísio. O agora deputado, havia ficado na segunda suplência de seu partido e tomou posse no lugar de Rui Alves, que deixou o cargo para assumir a secretaria municipal de Turismo de São Paulo.Em entrevista ao A Cidade, o parlamentar disse já ter apresentado 15 projetos na Assembleia e destacou a aprovação de projetos que ele considera importantes para toda a população.“Nosso trabalho segue forte em São Paulo e também visitando as bases para buscar as demandas da região, que é a região noroeste de Rio Preto para Votuporanga e ouvir cidadãos para podermos elaborar projetos de lei e trazer políticas públicas para nossa região”, destacou.Sobre o motivo de sua visita, a Santa Casa, o deputado afirmou que a Santa Casa é uma referência em atendimento médico em toda a região e que irá manter uma atenção especial ao hospital em seu mandato.“Temos uma atenção muito especial pelo excelente trabalho realizado e a inauguração destes novos leitos representa toda a efetividade do trabalho médico. E tendo a oportunidade, é obvio que Votuporanga está entre as cidades prioritárias para eu destinar recursos e eu farei assim que possível”, completou.Questionado sobre o desempenho da direita nas eleições municipais deste ano, Campetti disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro despertou a população e que a direita saia ainda mais fortalecida deste pleito“Agradeço, inclusive, ao grupo Direita Votuporanga, que foi o grande responsável pela minha votação aqui em Votuporanga. A direita tende a crescer e vai crescer, principalmente em nosso interior paulista. O presidente Bolsonaro despertou a população para o que realmente é a direita verdadeira. A tendência no brasil é que a direita cresça ainda mais”, concluiu.