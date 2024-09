Em reunião realizada na tarde de ontem, diretores da Caixa anunciaram a nova superintendência do banco no município

publicado em 12/09/2024

Da redaçãoEm reunião no gabinete do prefeito Jorge Seba (PSD) na tarde de ontem, diretores da Caixa Econômica Federal anunciaram a instalação de uma Superintendência Executiva de Varejo do banco em Votuporanga. A regional da Caixa na cidade ficará responsável pela administração de uma área que compreende 60 municípios e 12 agências instaladas no noroeste paulista.A reunião contou com a presença de Kelly Rodrigues, superintendente Executiva de Governo de São José do Rio Preto, e Márcio Perotti dos Santos, superintendente executivo de varejo Votuporanga."Ficamos felizes com a notícia que recebemos de que Votuporanga passa a ser sede regional da Caixa Econômica Federal, isso demonstra o quanto a nossa cidade tem crescido e se tornado atrativa em diversos aspectos, tanto sociais como econômicos", disse o prefeito Jorge Seba.A Superintendência Executiva de Varejo da Caixa tem papel estratégico na gestão das operações comerciais da Caixa na região, garantindo que os serviços bancários sejam acessíveis, eficientes e promovam o desenvolvimento econômico local. Além disso, a iniciativa aumenta o nível de autonomia da agência local e mostra o poder e protagonismo do município em nível regional.A superintendência já está em funcionamento na agência central do banco, na rua São Paulo, e tem como superintendente Márcio Perotti dos Santos, que já atual neste cargo em outros municípios e também chegou a trabalhar em Votuporanga anteriormente entre 2013 e 2015, como gerente de empresas.“A nova superintendência representa a valorização da região e todos têm muito a ganhar com isso”, disse Márcio em contato com o A Cidade.