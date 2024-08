As duas primeiras edições do ‘InspireAção’ foram sucesso em Votuporanga

publicado em 17/08/2024

As duas primeiras edições do ‘InspireAção’ foram sucesso em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

“Votuporanga faz aniversário em agosto e quem ganha são os votuporanguenses e todos da região”, é o que destaca Grazi Cavenaghi, diretora e organizadora do “InspireAção: Empreendedorismo, Liderança e Inovação Humana”, que chega a sua terceira edição no próximo dia 27.

O encontro ocorre no Centro de Eventos Valério Giamatei (CEVG), na Estrada Municipal Herbert Vinicius Mequi, km 1, a partir das 17h30.

Grazi está muito feliz de poder trazer para o município mais uma edição do evento que nos anos anteriores foi um grande sucesso. “O foco é trazer para a nossa cidade momentos que possibilitem a troca com pessoas que fazem acontecer nos seus negócios, possibilitando insights, parcerias e grandes negócios, que alavanquem a economia da nossa região e possibilitem o crescimento de todos”, destacou. Ela acredita que “quando um cresce, todos crescem”. “E com certeza foi isso que aconteceu em 2022 e 2023”, acrescentou.

Nesta terceira edição ocorrem três palestras, além de Grazi falando de inovação humana. Os convidados são Lilian Marques (diretora executiva e de expansão da Rede iGUi), com a palestra “Liderança Positiva”. Com 20 anos de experiência no franchising brasileiro, Lilian é uma especialista em expansão, estruturação e desenvolvimento de grandes redes e multinacionais. Formada e pós-graduada em Marketing, ela tem desempenhado um papel crucial na Rede iGUi nos últimos oito anos, onde atua como Diretora Executiva e de Expansão. A Rede iGUi engloba as marcas iGUi, Splash Piscinas e Tratabem. Ela também é sócia na Hazo Corretora.

Outro palestrante será Marcos Scaldelai, presidente do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) no Noroeste Paulista e empreendedor, que discorre sobre o tema “Atitudes necessárias para inovar”. No Lide, ele lidera mais de 110 empresas filiadas que, juntas, faturam aproximadamente R$ 30 bilhões.

Como Founder e CEO da Scaldelai Projetos de Crescimento, Marcos se especializa na criação de planos estratégicos de marketing e vendas. Além disso, ele é o apresentador do programa DNA, na Band Paulista. Teve uma carreira de sucesso em empresas como Nielsen, General Mills, Bertin e Bombril.

Por fim, Tarcisio Basso Barbosa, CEO do Grupo Zeta Educacional e da Start Anglo Bilingual School, ministra a palestra “Empreendedorismo do Zero”. Ele tem 52 anos de idade, é casado com Giovana Flor e pai dos trigêmeos Gustavo, Guilherme e Ana Beatriz. Cristão, apaixonado por futebol, nasceu em Buritama e reside atualmente em São José do Rio Preto. É empreendedor educacional há 28 anos.

“Será um grande momento para nossa cidade, já que teremos exemplos práticos de como o empreendedorismo transforma o mundo, e como a liderança pode engajar e gerar os resultados para todos os stakeholders das empresas”, frisou a organizadora.

Grazi agradeceu os patrocinadores: LaCazza, Grupo A Cidade, Chocolateria da Isa, Sicredi, Unimed São José do Rio Preto, MSUniformes, Medicina UNIFEV, Guaraná Poty, Ville Hotel Gramadão, Russell Bedford, Vilage Marcas e Patentes, Trill. O encontro conta com apoio educacional do Senac. Os convites estão no 1º lote e custam R$ 190. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/inspireacao-empreendedorismo-lideranca-e-inovacao-humana-3-edicao/2541031