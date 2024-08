Associação Comercial de Votuporanga e Flash Net Brasil realizaram o sorteio na manhã desta quarta-feira (14)

Associação Comercial de Votuporanga e Flash Net Brasil realizaram o sorteio na manhã desta quarta-feira (14) (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa manhã desta quarta-feira (14) foram conhecidos os 11 sortudos ganhadores da campanha do Dia dos Pais realizada pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Flash Net Brasil e parceiros. O sorteio ocorreu praça da Concha Acústica na presença da população, lojistas, diretoria e imprensa.Foram sorteadas uma moto Honda Bros zero quilômetro, ano e modelo 24, no valor de R$ 23 mil; cinco vales-compras de R$ 1 mil; e cinco planos de internet de 350GB com todos os equipamentos inclusos por 12 meses no valor de R$ 1.200 cada.Os 11 comerciários que fizeram as vendas campeãs receberão R$ 200 em vales-compras. A entrega será no dia 21 de agosto, às 9h na Flash Net Brasil (rua Pernambuco, 4074).Rogério Luiz Scala (de Votuporanga) – Cliente do Supermercado Santa CruzCláudia Silva de Jesus (de Votuporanga) – Cliente do Porecatu SupermercadoBruna Teixeira (de Votuporanga) – Cliente da loja FrancineOlésia Caporalini (de Votuporanga) – Cliente da Delicato MóveisSilma Nascimento (de Votuporanga) – Supermercado PorecatuJosé Francisco Rodrigues (de Votuporanga) – Cliente da JS PneusNatan Gabriel Almeida de Castro (de Votuporanga) – Chita de LuxoElza Volpi (de Votuporanga) – Cliente da Rosa MísticaEliane Medalha (de Votuporanga) – Cliente da Sueli CenterJosé Jânio Bartelo (de Floreal) – Cliente da JS PneusMaicon Gomes (de Votuporanga) – Cliente da Flash Net Brasil