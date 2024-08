A ação faz parte do XIX Intercâmbio Rotário da Amizade (IRA), um evento que reúne cerca de 150 motociclistas em Votuporanga

publicado em 24/08/2024

Rotarianos doam motocicleta para o Corpo de Bombeiros de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brLinhas de pipa com cerol ou linha chilena podem causar cortes profundos, levando a ferimentos graves ou à morte. A antena corta-pipa atua como uma barreira preventiva, reduzindo o risco de acidentes. Em Votuporanga, na manhã desta sexta-feira (23), na praça São Bento, rotarianos distribuíram 200 antenas corta-pipa para motociclistas da cidade. Já na manhã deste sábado (24), eles doaram uma motocicleta para o Corpo de Bombeiros do município.A ação faz parte do XIX Intercâmbio Rotário da Amizade (IRA), um evento que une motociclistas e entusiastas do Rotary International em torno de uma causa comum: fortalecer laços de amizade e promover a solidariedade. Organizado pelo International Fellowship of Motorcycling Rotarians – South America Chapter (IFMR-SA), o encontro reúne cerca de 150 participantes, que são associados ou amigos do Rotary, vindos de diversas localidades do Brasil – e até do exterior –, todos montados em suas motocicletas.O IFMR-SA é um dos Programas Estruturados do Rotary International e se destaca como o maior grupo de companheirismo por afinidade dentro da organização. Seu capítulo na América do Sul, em particular, é um dos maiores entre os mais de 60 grupos existentes em todo o mundo, contando com associados espalhados por 17 estados brasileiros e em três países da América do Sul. Este grupo não só compartilha a paixão pelo motociclismo, mas também os valores de companheirismo e serviço comunitário que são a base do Rotary.Durante o evento em Votuporanga, que termina amanhã, diversas atividades foram programadas, todas com o objetivo de fortalecer os laços entre os membros e de contribuir para a comunidade local. Um dos momentos mais aguardados era a doação de 200 antenas corta-pipa para os motociclistas da cidade. “O cerol mata, o fio de telefone caído pode derrubar alguém e provocar machucados, então promovemos essa campanha de doação de antenas para aqueles que precisam; e se você tem uma moto, você precisa desse equipamento de segurança”, destacou o rotariano Romualdo Castelhone, um dos organizadores do IRA em Votuporanga, em conversa com o jornalJá na manhã de hoje, o IFMR-SA doará uma motocicleta Honda Bross zero quilômetro para o Corpo de Bombeiros de Votuporanga. Outro destaque do XIX IRA será a posse do novo presidente do IFMR-SA, Afonso Cândido Silveira, que ocorrerá na noite de hoje. A troca de liderança é um momento significativo, marcando a continuidade do trabalho e dos projetos do grupo, sempre pautados pelos ideais de companheirismo e serviço à comunidade.