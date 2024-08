Procurada, a Câmara de Macaubal, por meio de seu setor jurídico, informou que ainda não foi notificada sobre este caso e que existe legislação vigente que autoriza o pagamento de férias e licença prêmio em pecúnia

publicado em 16/08/2024

Pagamentos feitos a um servidor da Câmara Municipal de Macaubal foram alvos de uma denúncia junto ao Ministério Público (Foto: Câmara de Macaubal)

Da redação

O Ministério Público de São Paulo recebeu nesta semana uma denúncia sobre supostas irregularidades em pagamentos feitos a um servidor público da Câmara Municipal de Macaubal. Conforme a denúncia, por determinação do presidente da Casa de Leis, o funcionário teria recebido cerca de R$ 66 mil de adiantamentos referentes a férias e licença prêmio até 2027.

O caso chegou ao MP por meio de uma denúncia anônima, acompanhada de um dossiê com documentos que embasam os apontamentos. Neste material, consta que o presidente do Legislativo de Macaubal, Anderson Danilo Passos da Silva, o Danilo Segurança, teria efetuado o pagamento de abono pecuniário, férias e licença prêmio indenizadas, no ano de 2023, ao Diretor de Secretaria, José Luis Chiuchi, no total de R$ 66.225,99.

As férias seriam referentes ao período de 1º de abril de 2023 a 1º de abril de 2024; 1º de abril de 2024 a abril de 2025; e abril de 2025 a abril de 2026. Já a licença prêmio foi paga referente ao período de 1° de abril de 2017 a abril de 2022; e de abril de 2022 a abril de 2027. Dessa forma, conforme a denúncia, as férias foram pagas de forma adiantada ao servidor, que somente teria direito de recebê-las em 2025, 2026 e 2027. Inclusive teria sido pago bloco de licença prêmio que somente seria adquirido em 2027.

“Nota-se que, os períodos aquisitivos foram pagos antes de se completarem, ou seja, sem direito adquirido, o que contraria os artigos 67 e 98 do Estatuto do Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Macaubal”, diz trecho da denúncia.

Ainda segundo o denunciante, fora todos os supostos pagamentos indevidos, o servidor teria recebido em duplicidade o período de 01/04/23 a 01/04/24 que já havia sido pago em 2022.

“A referida concessão deliberada do benefício em pecúnia fere os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, razoabilidade e economicidade. O que não se pode é continuar permitindo que interesses particulares se sobreponham à interesses públicos, com a utilização da máquina pública em favor de poucos, em detrimento da coletividade. Em referidos atos ocorreu ato de improbidade administrativa do servidor em receber ilicitamente o valor de R$ 66.225,99, assim como do Presidente da Câmara, por causar prejuízo ao erário”, completa a denúncia.

Com a denúncia em mãos, o Ministério Público deve analisar os documentos apresentados e decidir se instaura um inquérito para investigar o caso, com a abertura de uma ação civil pública, ou promove o arquivamento.

Outro lado