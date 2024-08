Número de candidaturas registradas caiu em relação ao que tinha sido definido nas convenções, mas a concorrência segue acirrada

publicado em 20/08/2024

Cada cadeira de vereador na Câmara Municipal de Votuporanga será disputada por 14 candidatos nas eleições deste ano (Foto: Assessoria)

Da redaçãoMais concorrida do que muitos concursos públicos e vestibulares pelo Brasil. Assim será a disputa por uma das 15 cadeiras de vereador da Câmara Municipal de Votuporanga, durante aas eleições de 6 de outubro deste ano. O recente aumento no salário dos vereadores, que vai para R$ 7 mil em 2025, com direito a férias e 13º salário, são apontados como os principais atrativos para a grande concorrência.O número de candidaturas registradas caiu em relação ao que tinha sido definido nas convenções, quando 201 pessoas disponibilizaram os seus nomes aos partidos políticos. Em meio ao processo de registro de candidaturas e juntada de documentos, alguns desistiram ou ficaram pelo caminho, totalizando, até o momento, 195 candidaturas.Mesmo assim, a concorrência segue acirrada. Cada vaga será disputada por 14 candidatos, o que representa uma média de um candidato para cada 347 eleitores, levando em consideração os 67.837 eleitores aptos a votar em outubro. Isso se não houver impugnações ou novas desistências até o pleito.O grupo com o maior número de candidatos é o do atual prefeito Jorge Seba (PSD), que lançou e conseguiu registrar todas as suas 104 candidaturas homologadas nas convenções. Os partidos de sua base são o PSD (que tem 16 candidatos), o PL (também com 16), PP (16), Republicanos (15), MDB (16), Podemos (14), e o PSB (com 11).Logo na sequência vem a coligação de Dr. Hery (Avante), com 47 pessoas disputando uma vaga na Câmara. Nas convenções foram homologadas 48 candidaturas, mas uma ficou pelo caminho. Na sua base, o Avante registrou 16 candidatos, o Mobiliza, 15, e o DC registrou 16 postulantes ao cargo de vereador.Já a Federação PT, PC do B e PV, de Bruno Arena, registrou 16 candidaturas, três a menos do que as apresentadas na convenção. Dalbert Mega (PRD), por sua vez, havia anunciado o nome de 16 candidatos, mas registrou 14.O União Brasil, partido comandado na cidade pela família Beleza, registrou as mesmas 14 candidaturas homologadas em sua convenção. Como noticiado pelo A Cidade, a legenda declarou independência no pleito deste ano após os conflitos pela indicação do vice de Jorge Seba e fez a convenção separado dos demais partidos do grupão.Assim como os candidatos a prefeito, porém, a candidatura registrada, porém, não significa que todos os 195 postulantes ao cargo de vereador estão oficialmente aptos a concorrer nas eleições deste ano. Após o registro, a juíza eleitoral da Comarca de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, irá julgar cada pedido de registro no prazo de três dias após a conclusão dos autos pelo cartório. A magistrada irá verificar se o candidato atende às condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, como idade, domicílio eleitoral e filiação partidária, assim como possíveis impedimentos, como condenações judiciais que gerem inelegibilidade ou impugnação pela Lei da Ficha Limpa.