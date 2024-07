O objetivo é agilizar o processo de licitação e atender as demandas mais urgentes o quanto antes

publicado em 06/07/2024

Os gestores de saúde dos municípios consorciados se reuniram para definir as prioridades e o Consórcio irá agora abrir licitação (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Em reunião realizada no auditório da Saev Ambiental, o Cinorp (Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista), se reuniu com os gestores de saúde dos municípios consorciados para definir as prioridades de exames e consultas reprimidas. O objetivo é agilizar o processo de licitação e atender as demandas mais urgentes o quanto antes.

“A aquisição ou contratação de exames e consultas em grande escala agiliza o processo e reduz significativamente o custo dos procedimentos, permitindo atender mais pessoas e diminuir as demandas de forma mais rápida”, afirma José Antonio Tatai, Secretário Executivo do consórcio.