Recursos destinados pelo deputado estadual Carlão Pignatari já estão na conta das prefeituras para ações com cães e gatos

publicado em 24/07/2024

Deputado estadual Carlão Pignatari (Foto: Assessoria)

Com o apoio do deputado Carlão Pignatari, 12 cidades do interior do Estado de São Paulo já receberam, neste ano, R$ 1,1 milhão para serviços de castração animal. O recurso, resultado de emendas e também de intermediação do parlamentar junto ao governo estadual, já está na conta das prefeituras e pode ser usado para as ações com cães e gatos. Até o final do ano, mais R$ 1,1 milhão poderá ser liberado para mais 15 cidades, totalizando R$ 2,2 milhões.

“Temos uma atuação histórica na causa animal. Todos os anos, destinamos milhares de recursos para as prefeituras fazerem a castração animal ou microchipagem. Neste ano não seria diferente. Já foram pagos mais de R$ 1 milhão para as prefeituras e mais um montante deverá ser pago após as eleições, atendendo à lei eleitoral. Fico feliz e realizado em ajudar na causa animal, que é uma das prioridades do mandato”, disse Carlão Pignatari.

Entre as cidades estão Floreal, Lins, Macaubal, Mendonça, Nhandeara, Nova Aliança, Nova Luzitânia, Palestina, Palmeira d’Oeste, Uchoa, Urupês e Vitória Brasil. Elas receberam entre R$ 50 e R$ 100 mil para fazer os procedimentos médicos. “Já fui prefeito por dois mandatos consecutivos e sei das necessidades das prefeituras. Por isso sempre ajudo. Quero aproveitar a oportunidade e reafirmar minha disposição a todos”, afirmou o deputado.

Saúde

A castração de cães e gatos é importante para evitar a reprodução descontrolada e os seus efeitos, como abandono, maus-tratos e proliferação de doenças. “A causa animal vai além do amor e carinho pelos pets. É uma questão de saúde pública, que precisa ser acompanhada com atenção. Não é justo termos tantos animais abandonados, passando fome e proliferando doenças. Por isso trabalhamos nessa área, de forma a ajudar as prefeituras a combater isso”, afirmou Carlão Pignatari.