publicado em 30/08/2025

Clínica Physiocore promove tarde especial para alunos da UNIAT

Na última quinta-feira, 28 de agosto, a Clínica Physiocore recebeu os alunos da UNIAT, Universidade da Terceira Idade da UNIFEV, para uma tarde de aula prática e experimental, conduzida pelo fisioterapeuta e professor Ricardo Martins. A atividade foi uma extensão prática de uma aula teórica previamente ministrada em sala, que abordou a importância da atividade física na terceira idade.Durante a aula teórica, os alunos foram introduzidos aos fundamentos anatômicos e funcionais do sistema músculo-esquelético, com foco nos membros e articulações. A etapa prática, realizada nas dependências da Physiocore, permitiu a vivência dos conteúdos por meio de exercícios orientados e adaptados às necessidades da faixa etária de 60 a 90 anos.Com infraestrutura moderna e equipamentos específicos para a população idosa, a clínica se mostrou o ambiente ideal para proporcionar essa experiência. Os participantes foram acompanhados de perto pelo professor Ricardo Martins, sua esposa e sócia Laiane, também fisioterapeuta, e por uma equipe multidisciplinar capacitada para atender com excelência essa faixa etária.A atividade proporcionou momentos de descoberta, aprendizado e conscientização. Muitos alunos relataram a percepção da importância de manter uma rotina de exercícios, especialmente nesta fase da vida, sempre com orientação profissional adequada e individualizada, respeitando o condicionamento físico de cada um.Localizada em Votuporanga, na Rua Pernambuco, 4731, a Clínica Physiocore se consolidou como referência em reabilitação, recovery esportivo e atividade física especializada para idosos. À frente do projeto estão os fisioterapeutas Ricardo Martins e Laiane, casal que compartilha não apenas a vida, mas também a paixão pela fisioterapia e o compromisso com a promoção da saúde e qualidade de vida.“O objetivo dessa aula experimental foi proporcionar aos idosos um ambiente acolhedor e seguro, onde possam se sentir confortáveis e motivados a praticar atividades físicas de forma eficaz e personalizada. Nosso propósito é devolver a funcionalidade corporal, a mobilidade e, principalmente, a autonomia que muitas vezes foi perdida por dor, cirurgia ou limitações físicas”, destaca o Dr. Ricardo Martins, fisioterapeuta responsável pela Physiocore.A clínica oferece um portfólio completo de atendimentos, incluindo fisioterapia, osteopatia, pilates, quiropraxia e acupuntura, esta última, conduzida pela própria Laiane. Além de atuar como fisioterapeuta clínica, ela também é responsável pela gestão administrativa do espaço. A proposta do casal é proporcionar um cuidado integral e humanizado, alinhando técnica, ciência e empatia.“Ainda temos muito a conquistar, mas os resultados iniciais têm sido extremamente gratificantes. As devolutivas dos pacientes nos mostram que estamos no caminho certo. Ver a alegria de quem volta a andar, a se movimentar e a viver sem dor é algo que não tem preço”, afirma Laiane.A Physiocore segue se destacando como um espaço onde ciência, técnica e afeto caminham juntos, um verdadeiro reflexo da missão de seus idealizadores, que fazem da fisioterapia muito mais do que uma profissão: um ato de cuidado e amor ao próximo.