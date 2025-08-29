Espetáculo da Almagêmea estreia hoje com homenagem a Michael Jackson e Roberto Carlos, unindo dança, emoção e grandes sucessos da música

publicado em 30/08/2025

Parte da incrível equipe da Almagêmea que está por trás da magia e da dedicação que fazem esse espetáculo acontecer (Foto: Almagêmea)

Estreia neste sábado, 30 de agosto, o aguardado espetáculo “Eternamente Reis”, da Almagêmea Escola e Boutique de Dança. Em sua 28ª edição, a tradicional escola leva ao palco do Centro de Convenções uma homenagem emocionante a dois gigantes da música: Michael Jackson e Roberto Carlos. As sessões acontecem em dois horários: 18h07 e 20h27.Unindo coreografias vibrantes, trilhas sonoras inesquecíveis e uma cenografia envolvente, o espetáculo propõe um encontro entre a dança e a música que marcaram gerações. A fusão dos estilos de Jackson e Roberto cria uma narrativa que transita entre o pop internacional e a essência romântica da música brasileira, despertando emoções e memórias no público.Esta nova montagem é uma releitura do espetáculo homônimo apresentado pela escola em 2009. Agora, em 2025, “Eternamente Reis” retorna aos palcos com uma versão atualizada e um novo olhar artístico. Algumas músicas permanecem como referência à montagem original, mas ganham nova interpretação, cenografia e coreografias inéditas, refletindo a evolução estética e criativa da escola ao longo dos anos.“A cada novo espetáculo, buscamos traduzir sentimentos em movimento. Decidimos revisitar Eternamente Reis porque ele marcou um momento especial da nossa trajetória e ainda emociona quem o viveu. Esta releitura é uma forma de homenagear aquele trabalho, mas também de trazer uma nova visão, atualizada, sensível e conectada com o hoje. É a nossa maneira de mostrar como a arte se transforma e continua tocando corações”, afirma Helen Borim, diretora e fundadora da Almagêmea.O espetáculo será apresentado também amanhã e nos dias 06 e 07 de setembro, sempre com sessões nos mesmos horários. A montagem reúne bailarinos de diferentes idades, alunos da escola, e reforça o compromisso da Almagêmea com a formação artística, o respeito à diversidade e a valorização da cultura.Os convites continuam à venda pelo site Guichê Web, e a expectativa é de sessões lotadas, como tem sido tradição nas produções da escola.Para quem aprecia a arte da dança, a música de qualidade e espetáculos que emocionam do início ao fim, Eternamente Reis é um evento imperdível. Uma celebração do talento, da memória e da força transformadora da arte em movimento.