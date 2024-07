O assunto entrou em debate em razão da recente decisão do STF que descriminalizou o porte de pequenas quantidades da droga

publicado em 16/07/2024

A vereadora Sueli Friósi apresentou um projeto polêmico para a volta do recesso: a proibição do uso da maconha (Foto: A Cidade)

Da redação

Depois de pouco mais de duas semanas de recesso, a Câmara Municipal de Votuporanga retomou ontem as sessões ordinárias já com um tema polêmico: a proibição do consumo de maconha em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados. O assunto entrou em debate por meio de um anteprojeto de lei da vereadora Sueli Friósi (PP) em razão da recente decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que descriminalizou o porte de pequenas quantidades de maconha.

A iniciativa foi lida no expediente da reunião legislativa de ontem e agora segue em tramitação interna na Casa de Leis. Na próxima sessão, a autora disse que levará dados e informações à tribuna que mostram a necessidade de uma legislação municipal contundente sobre o assunto. Ainda segundo Sueli, o projeto de lei tem como objetivo proteger a saúde pública dos efeitos nocivos do consumo de maconha, especialmente em crianças e adolescentes.

“Não podemos ignorar que o consumo da maconha, mesmo utilizada em pequenas quantidades, pode causar diversos problemas de saúde, tanto físicos quanto psicóticos. Extensas pesquisas científicas demonstram que o seu consumo pode causar danos aos pulmões, já que a fumaça da maconha contém muitas das mesmas substâncias nocivas que a fumaça do cigarro, causando doenças respiratórias como bronquite e enfisema, problemas de aprendizagem e memória, pois o consumo de maconha pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro em adolescentes, levando a problemas de aprendizagem, memória e concentração”, destaca a justificativa do projeto.

A vereadora afirma ainda que, além de transtornos psicóticos, deve-se considerar a desordem social que a maconha causa, já que o consumo, mesmo em pequenas quantidades, pode prejudicar o tempo de reação e coordenação motora, aumentando o risco de acidentes de trânsito, quedas ou outros tipos de lesões e violências.

“Assim, a presente propositura é uma medida necessária e urgente para proteger a saúde pública, garantir a segurança da população e promover um ambiente mais saudável para todos os cidadãos do nosso município”, conclui a vereadora em sua justificativa.

