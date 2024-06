Votuporanguense e XV de Jaú jogaram na noite deste sábado (15) na Arena Plínio Marin

publicado em 15/06/2024

CAV e XV de Jaú jogaram na noite deste sábado (15) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanguense e XV de Jaú se enfrentaram na noite deste sábado (15), na Arena Plínio Marin, na estreia da Copa Paulista 2024. Com um público pagante de 1.407 torcedores para uma renda de R$ 19.835, o CAV venceu por 2 a 0.A Pantera quase abre o placar aos sete minutos. Bala cruzou da direta, Guilherme foi tirar, mas desviou para o próprio gol; Diego espalmou e a bola bateu no travessão. Aos 10, os visitantes também mandaram uma bola no travessão. Chileno recebeu pelo meio, ajeitou, chutou bonito e a bola carimbou a trave de João Paulo.O CAV fez 1 a 0 aos 27 minutos. Caio Callyman cobrou lateral forte na área e Pablo Nereu desviou contra. A bola foi no ângulo direito de Diego. O primeiro tempo terminou assim.No primeiro minuto do segundo tempo, a Pantera ampliou. Bala levantou da direita e Bady, livre, tocou de canhota no canto esquerdo baixo de Diego: 2 a 0. Aos 26, depois de cruzamento da direta a bola foi desviada, Rafael Tanque chutou e João Paulo fez um milagre. No rebote, Talisca chutou e a bola bateu no travessão, no chão e no travessão novamente. Jogadores e comissão técnica do XV reclamaram muito de que a bola teria entrado. O jogo terminou mesmo em 2 a 0 para os donos da casa. O CAV volta a jogar dia 24 (segunda-feira), às 19h, contra o Mirassol B, na casa do adversário.