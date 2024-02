Os procedimentos apontaram que as duas cometeram falta funcional de natureza grave e, por conta disso, lhes foram impostas a pena de 90 dias de suspensão, sem remuneração

publicado em 28/02/2024

Duas servidoras da Prefeitura, lotadas na Secretaria da Saúde, foram suspensas por 90 dias após cometerem faltas funcionais graves (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Duas servidoras da Prefeitura de Votuporanga, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, foram suspensas de suas atividades após serem investigadas em processos de sindicância pela Corregedoria Geral do Município. Os procedimentos apontaram que as duas cometeram falta funcional de natureza grave e, por conta disso, lhes foram impostas a pena de 90 dias de suspensão, sem remuneração.

A decisão de suspender as servidoras, identificadas pelas iniciais C.S.R e A.C.M.S.V, foi baseada nas conclusões da Corregedoria Geral do Município, que analisou minuciosamente toda a documentação produzida nos autos do processo. De acordo com a Comissão Processante, houve comprovação da materialidade dos fatos praticados e transgressão de conduta por parte das servidoras, contrariando o que dispõe a legislação municipal referente ao Estatuto dos Servidores.

Para a aplicação da pena, a Corregedoria levou em consideração as evidências apresentadas durante a investigação, ressaltando a importância de manter a integridade e a ética no serviço público. A suspensão das servidoras por 90 dias, sem remuneração, é uma medida disciplinar que visa garantir a correta apuração dos fatos e a preservação da ordem administrativa, sendo garantida as duas o direito à ampla defesa durante o processo.

Demissão

Esse é o segundo processo administrativo a ter um desfecho com punição a servidores municipais em menos de 15 dias. Na semana passada, a servidora pública municipal C. A., que ocupava o cargo efetivo de técnica em educação X, acusada de agressão a uma criança no Cemei Professora Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu, em Votuporanga, foi demitida pela Prefeitura após conclusão de uma investigação também conduzida pela Corregedoria Geral do Município.