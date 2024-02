Os ajustes finais estão sendo realizados tanto na parte artística quanto na segurança e infraestrutura do espaço com o objetivo de oferecer uma festa segura e tranquila

publicado em 07/02/2024

Local contará com rampas de acesso, tendas, gradis, fechamento metálico, banheiros químicos adaptados e toda estrutura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga segue a todo vapor com os preparativos finais da segunda edição do "Carnaval Votu Show", que será realizado gratuitamente a partir deste sábado (10), no Parque da Cultura. Os ajustes finais estão sendo realizados tanto na parte artística quanto na segurança e infraestrutura do espaço com o objetivo de oferecer uma festa segura e tranquila.

O local contará com tendas, gradis cercando o palco, fechamento metálico no entorno da área externa do parque, banheiros químicos adaptados, além de estrutura de som e iluminação. A segurança terá apoio da Secretara Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, da base móvel da Polícia Militar, da Atividade Delegada e também de seguranças e brigadistas, além de posto de atendimento de saúde com ambulância e profissionais que ficarão de plantão no local.

Além da diversão, os foliões também poderão curtir a folia com informação através do Serviço de Atendimento Especializada (SAE), que fará orientações sobre IST's e também a distribuição de preservativos.

A festa será realizada em espaço fechado no Parque da Cultura e a entrada, gratuita, será exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato, no mesmo esquema do ano passado, onde estarão concentrados os seguranças para revista pessoal obrigatória durante todos os dias, visando garantir a segurança do público. Menores de 18 anos só terão acesso desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.

Como medida preventiva, a organização do "Carnaval Votu Show 2024", informa que não será permitida entrada no local portando coolers térmicos, copos ou garrafas térmicas de metal, nenhum tipo de bebida destilada e alcoólica independentemente de qualquer que seja sua embalagem ou acondicionamento.