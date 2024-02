O Executivo destaca que faz o possível sobre a questão das pessoas em situação de rua, sempre dentro do que é permitido em lei

publicado em 08/02/2024

A Prefeitura realiza uma ampla força-tarefa para abordar e direcionar as pessoas em situação de rua (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Daniel Marques

O assunto “pessoas em situação de rua” foi abordado na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga. Na oportunidade a vereadora Jezebel Silva (Podemos) sugeriu que a Prefeitura encaminhe os moradores de rua para os seus municípios. Por sua vez, o Poder Executivo reforçou que é proibido removê-los à força.

A parlamentar contou que muitas pessoas lhe procuraram reclamando das abordagens violentas que estão sofrendo nas proximidades da Concha Acústica. Ela afirmou ainda que a sujeira no local está insuportável para quem transita ou trabalha naquela região.

Em relação aos dependentes químicos que ficam nas ruas, Jezebel relatou que a maioria deles não aceita ir para uma casa de acolhimento, porque lá não é permitido uso de drogas. “Então vamos averiguar de qual cidade ele é e colocar no ônibus para ele voltar para sua cidade, que ele é responsabilidade do município dele, mas tem que acabar com isso aqui na Concha Acústica, porque está muito feio”, declarou. A questão é: a Prefeitura não pode colocar uma pessoa no ônibus e encaminhá-la para a cidade de origem dela.

Ao jornal A Cidade, a Prefeitura declarou: “como é de conhecimento de todos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes proibiu remoções forçadas contra pessoas em situação de rua. A decisão envolve não só o governo federal, mas também os executivos municipais e dos estados”.

O Executivo observou que tem realizado uma ampla força-tarefa para abordar e direcionar as pessoas em situação de rua. O trabalho é constante, com o objetivo de auxiliar o respectivo público para o resgate de sua cidadania.

A ação é feita pelas Secretarias Municipais de Direitos Humanos e Trânsito, Transporte e Segurança. As equipes percorrem a região central da cidade, entre elas a Concha Acústica e as praças da Catedral e São Bento, além de demais pontos onde há aglomeração de pessoas em situação de rua. Todo trabalho conta também com o apoio da Polícia Militar. Além disso, são efetuados serviços de limpeza pelos locais.

A Secretaria de Direitos Humanos realiza triagem e encaminhamento para a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo) ou à Secretaria de Assistência Social, para receber o benefício eventual de viagem. Para aqueles que buscam uma nova oportunidade de vida, são ofertados serviços como cadastro e impressão de currículos, por meio do site EmpregaVotu, e também no programa Votuporanga em Ação 2.