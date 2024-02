A Associação Comercial de Votuporanga promove duas oficinas totalmente gratuitas de qualificação aos vendedores locais

publicado em 02/02/2024

A Associação Comercial de Votuporanga oferta duas oficinas gratuitas aos comerciantes (Foto: ACV)

Daniel Marques

Ofertar aprendizado aos comerciantes é o intuito de duas oficinas promovidas pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV) em parceira com o Sebrae local. A ideia é qualificar os vendedores para o decorrer do ano e, principalmente, para a campanha “Liquida Votu”, que foi lançada ontem e ocorre em março.

Serão duas oportunidades de capacitação. As oficinas, totalmente gratuitas, são oferecidas em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de Votuporanga. A primeira qualificação, denominada de “Ferramentas de Internet, WhatsApp e Instagram”, será ministrada por Guilherme Lui, consultor de marketing do Sebrae, nos dias 19 e 20 de fevereiro, no auditório do Sebrae, sempre a partir das 19h.

Nos dias atuais, a capacidade dos comerciantes em utilizar suas redes sociais e o WhatsApp para vendas e divulgações é essencial. Essas plataformas oferecem um alcance amplo e imediato, permitindo que os comerciantes atinjam diretamente seu público-alvo. Ao dominarem estratégias de marketing digital, como criação de conteúdo relevante e interação proativa, os comerciantes podem expandir sua base de clientes, impulsionar as vendas e estabelecer relacionamentos duradouros com os consumidores. Adaptar-se a essas novas formas de comunicação é crucial para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

Já no dia 22 de fevereiro, às 19h, também no Sebrae, ocorre a oficina “Como calcular o preço de venda do produto”, ministrada por Kleber Guerche, consultor do Sebrae local.