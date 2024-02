Serviços foram iniciados na Represa Municipal, passaram pela “Prainha dos Meninos” e agora seguem pelo Córrego Marinheirinho

publicado em 31/01/2024

Obras de desassoreamento superam as margens da Represa Municipal e avançam pelo Córrego Marinheirinho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Depois de anos de espera e de promessas, as obras de desassoreamento, que buscam garantir uma maior segurança hídrica a Votuporanga e restaurar a Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” seguem avançando. Os serviços começaram na Represa, passaram pela “Prainha dos Meninos” e agora seguem pelo Córrego Marinheirinho, sentido ao bairro Pró-Povo, onde se busca solucionar dois problemas de uma só vez: garantir o abastecimento da cidade e evitar alagamentos na região.

A notícia sobre o avançar das obras foi confirmada pelo prefeito Jorge Seba (PSD), em entrevista à Cidade FM. Segundo ele, tudo por lá estava assoreado, o que além de provocar prejuízos ao meio ambiente, também trazia riscos à população.

“Já estamos há algum tempo retirando a areia do fundo da Represa, mas paralelo a isso, nós já trabalhamos no desassoreamento da ‘Prainha dos Meninos’, criando ali um pulmão para a nossa Represa, além de melhorar aquele ambiente, que ficou muito mais limpo e melhor. Agora nós estamos também fazendo o desassoreamento ali na continuidade do Córrego Marinheirinho, em direção ao Pró-Povo, depois daquela ponte que vem da Avenida Áureo Ferreira interligando com o Cidade Jardim. Nas últimas chuvas, como estava assoreado, o córrego fez a água chegar próximo das casas do Pró-Povo. Estamos trabalhando para acabar com isso e evitar possíveis alagamentos também na ponte”, disse o prefeito.

O desassoreamento da Represa Municipal começou no final de 2022 e segue como uma ação contínua. De acordo com a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) os trabalhos já proporcionaram um aumento de cerca de 15% da capacidade do reservatório de água.

Entre os benefícios o desse tipo de trabalho estão as melhorias nas condições de segurança hídrica, aumento da capacidade do reservatório e da qualidade da água para o abastecimento público. O projeto também auxilia na recuperação dos mananciais que contribuem para o abastecimento da população e aumento da participação da água da Represa no abastecimento, gerando economia de recursos.

Parque do Povo

Todo esse processo, além de garantir o abastecimento de água da cidade pelos próximos anos, atende também ao início de uma das promessas do Plano de Governo do prefeito Jorge Seba. Durante a campanha eleitoral, ele se comprometeu a não só promover o desassoreamento, mas também revitalizar às margens.