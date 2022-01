A reunião Legislativa também foi marcada pelo grande número de temas abordados pelos vereadores em seus pronunciamentos

publicado em 25/01/2022

Desde reclamações sobre o corte de árvores a reivindicações de melhorias em praças, os parlamentares aproveitaram seus tempos na tribuna para “desovar” as demandas represadas desde dezembro (Foto: A Cidade)

Como antecipado pelo A Cidade, seis projetos foram pautados pelo presidente da Câmara Municipal, Serginho da Farmácia (PSDB), para a sessão de ontem e todos foram aprovados.A reunião Legislativa também foi marcada pelo grande número de temas abordados pelos vereadores em seus pronunciamentos. Desde reclamações sobre o corte de árvores a reivindicações de melhorias em praças, os parlamentares aproveitaram seus tempos na tribuna para “desovar” as demandas represadas desde dezembro.Na apreciação dos projetos, pouco se discutiu. Apenas na iniciativa de uma alteração na lei que trata das regras de preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município os vereadores Cabo Renato Abdala (Patriota) e Osmair Ferrari (PSDB), declararam abstenção. As demais proposituras foram aprovadas por unanimidade.