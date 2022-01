O chefe do Executivo fez um balanço das atividades de 2021 e apresentou as projeções de ações para este ano

publicado em 25/01/2022

Jorge Seba participou da primeira sessão ordinária da Câmara de 2022 e apresentou seu plano de trabalho para o ano (Foto: Câmara)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga retomou na segunda-feira (24) as sessões ordinárias e como manda a Lei Orgânica do município, a primeira noite de trabalho contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB). O chefe do Executivo fez um balanço das atividades de 2021 e apresentou as projeções de ações a serem implementadas em 2022.Sobre 2021, Seba destacou os investimentos em saúde, onde foram investidos cerca de R$ 98 milhões, com destaque para a montagem do Hospital de Campanha. Outro ponto destacado foi a atuação no setor social, com o atendimento de milhares de pessoas à exemplo da distribuição de mais de 65 mil marmitas pelo Fundo Social de Solidariedade e a entrega de 11 mil cestas básicas para famílias carentes.Ainda no setor social, o prefeito ainda ressaltou o processo de desfavelamento na região do Matarazzo, das ruas Alvin Algarve e Olímpio Formentom, que está em andamento com o desenvolvimento do projeto urbanístico pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano).2022Já para 2022, Seba destacou que tem muitos planos, principalmente porque as contas da Prefeitura estão em dia. O município, segundo ele, tem o seu caixa equilibrado, graças a equipe da Secretaria da Fazenda.“O nosso plano de trabalho terá a realização de diversas obras e trabalhos sociais para gerar ainda mais desenvolvimento para Votuporanga e oportunidades para a população. Entre outras obras e serviços previstos nós podemos falar da entrega do 7º Distrito Industrial, R$ 17 milhões em recapeamento de ruas e avenidas em Votuporanga, início dos trabalhos de revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes, tão sonhada por aquela comunidade da Zona Norte, a ciclovia da Estrada do 27, conclusão da interligação da avenida Mário Pozzobon, três academias ao ar livre, cinco Areninhas, sendo uma para cada bairro e Simonsen”, pontuou o prefeito.Jorge Seba ainda enumerou a construção de duas escolas estaduais no Colinas e no Pacaembu, e duas municipais, no Cidade Jardim e Carobeiras, além da ampliação dos Cemei's "Orozilia do Carmo Ferreira" e "Profª Aracy", climatização de todas as escolas do Estado através de um convênio com o Governo, licitação do novo Paço Municipal, ponte do Córrego Boa Vista, Casa da Juventude, o Centro de Convivência no bairro Boa Vista II, revitalização da lagoa da rua Paschoalino Pedrazoli, instalação de energia solar para as entidades assistenciais, a construção de uma UBS do Bairro Pacaembu e melhorias no Parque da Cultura.“Em poucos dias faremos a inauguração de um serviço que foi muito solicitado por toda a comunidade da zona Norte, venho aqui a público já convidar a todos vocês, a toda a população, o serviço do Raio-X e Ultrassom será entregue no Mini-Hospital do bairro Pozzobon, provavelmente, na próxima semana e nós anunciaremos a data e horário, então aquela comunidade finalmente vai poder receber o Raio-X para os atendimentos necessários e o Ultrassom para a complementação dos serviços médicos, evitando assim se deslocar daquele local”, finalizou.Como antecipado pelo, seis projetos foram pautados pelo presidente da Câmara Municipal, Serginho da Farmácia (PSDB), para a sessão de segunda-feira (24) e todos foram aprovados.A reunião Legislativa também foi marcada pelo grande número de temas abordados pelos vereadores em seus pronunciamentos. Desde reclamações sobre o corte de árvores a reivindicações de melhorias em praças, os parlamentares aproveitaram seus tempos na tribuna para “desovar” as demandas represadas desde dezembro.Na apreciação dos projetos, pouco se discutiu. Apenas na iniciativa de uma alteração na lei que trata das regras de preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município os vereadores Cabo Renato Abdala (Patriota) e Osmair Ferrari (PSDB), declararam abstenção. As demais proposituras foram aprovadas por unanimidade.