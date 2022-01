Reunião foi na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, com engenheiros e arquitetos que estão desenvolvendo o projeto urbanístico do bairro

publicado em 14/01/2022

Na reunião, a CDHU informou Seba que executou o levantamento planialtimétrico do terreno comprado pela Prefeitura e doado para a realização do sonho de dezenas de família (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em continuidade ao programa de desfavelamento de Votuporanga, o prefeito Jorge Seba (PSDB) participou de encontro com diretores, engenheiros e arquitetos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) nesta sexta-feira (14). Na reunião, Seba acompanhou a entrega final da documentação solicitada ao Poder Executivo e o desenvolvimento do projeto urbanístico da área. A conquista do programa foi intermediada pelo deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), junto ao governo estadual.A Companhia informou ao prefeito que já executou o levantamento planialtimétrico do terreno comprado pela Prefeitura e doado para a realização do sonho de dezenas de família. O processo é fundamental para que se conheça a superfície do local, que foi escolhido justamente por apresentar benefícios como facilidade para instalação de serviços como água e esgoto. A região também é próxima dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton, onde atualmente moram as famílias que serão beneficiadas pelo programa de desfavelamento.“Atualmente, o projeto está na fase urbanística que formula a diretriz necessária para que os técnicos projetem todos os espaços que serão necessários para dar vida digna para essas famílias. O desfavelamento já é uma realidade e colocará fim a uma desigualdade que temos há mais de 50 anos em nossa cidade”, destacou o prefeito Jorge Seba.Participaram da reunião, além do prefeito: o engenheiro Eli Márcio dos Santos, Gerente de Projetos Habitacionais e Urbanos II; engenheiro Daniel dos Santos Barbieri, Superintendente de Projetos Habitacionais e Urbanos; Aguinaldo Lopes Quintana Neto, da Diretoria Técnica; a arquiteta Maria Isabel Bertoncello, Gestora de Projetos Habitacionais e Urbanos II; e o engenheiro Vinícius Camargo Barbeiro, Superintendente de Terras.O desfavelamento dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton, que também beneficiará famílias do bairro Pró-Povo, é uma das prioridades entre as metas de governo do prefeito Jorge Seba.Em setembro de 2021, a Prefeitura realizou a assinatura da compra de 77 mil m², localizada na região sul, ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas, com localização privilegiada e rede de água e esgoto nas proximidades, além de outros bairros ao redor. O investimento foi de R$ 1,540 milhão autorizado em votação unânime pela Câmara Municipal.