publicado em 14/11/2025

Estofados Binatti celebra dois anos de sucesso e superação

Há exatos dois anos, a tradicional Unicles Estofados deu lugar à Estofados Binatti, marcando o início de uma nova história no setor moveleiro regional. O que começou como uma ousada mudança de rumo profissional transformou o advogado Fábio Binatti, então com 43 anos e 18 dedicados à advocacia, em um empresário de sucesso no ramo de estofados.“Eu já estava cansado da advocacia e buscava uma oportunidade de negócio”, relembra Fábio. “Em uma conversa informal entre amigos, surgiu a chance de adquirir uma indústria que já estava em funcionamento. Em menos de uma semana, o negócio estava fechado.” Assim, no dia 13 de novembro de 2023, nascia a Estofados Binatti.Apesar de assumir uma empresa já estruturada, os desafios foram imensos. Além das dificuldades típicas do ambiente empresarial brasileiro — como a alta carga tributária, o acesso restrito a crédito e a burocracia —, Fábio enfrentou também a desconfiança de clientes, fornecedores e representantes comerciais.“Muitos acharam que a empresa iria fechar, e pararam de fazer pedidos. Tivemos que reconquistar cada cliente, cada fornecedor, com muito trabalho e seriedade”, conta.No início da nova gestão, a empresa contava com 16 funcionários, mas, diante das incertezas, foi preciso reduzir o quadro para apenas sete colaboradores e praticamente recomeçar do zero. A compra de matéria-prima era feita apenas à vista, e poucos representantes aceitavam vender os produtos da nova marca.Com o tempo, o cenário começou a mudar. A nova administração apostou em melhorias na estrutura, nas condições de trabalho e no desenvolvimento de produtos. O catálogo foi modernizado com modelos mais contemporâneos, e uma equipe comprometida foi se formando em torno do propósito de crescimento.“Fomos reconstruindo a empresa desde a base, aproveitando o que a Unicles tinha de melhor e aprimorando os processos. Mantivemos os funcionários mais importantes e contratamos ótimos profissionais”, explica Fábio.O resultado apareceu rapidamente: em apenas dois anos, o faturamento da Estofados Binatti quadruplicou. Atualmente, a empresa conta com 34 colaboradores — profissionais reconhecidos pela dedicação e pela qualidade do trabalho.“Temos muito orgulho da equipe que construímos. Ainda há um longo caminho pela frente, mas estamos no rumo certo, crescendo de forma honesta e sustentável, com a graça de Deus”, destaca o empresário.Para Fábio, o sucesso da Binatti é fruto da fé, do esforço e da confiança mútua entre todos os envolvidos.“Sou grato a cada colaborador que esteve conosco até aqui, aos fornecedores pela paciência e credibilidade, aos lojistas que revendem nossos produtos em quase todo o país e, claro, aos consumidores que escolhem a Estofados Binatti para fazer parte de seus lares. Todos são parte essencial dessa conquista.”