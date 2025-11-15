Espaço no bairro Chácara Aviação foi entregue com coquetel para moradores e reúne piscina aquecida, quadra poliesportiva, área pet, parque infantil, sauna e mercadinho interno

publicado em 17/11/2025

Área de Lazer do Residencial Varandas é inaugurada após 11 meses de obras em Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Área de Lazer do Residencial Edifício Varandas, localizado no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga, foi inaugurada no dia 7 de novembro, após um período de obras que se estendeu de novembro de 2024 a outubro de 2025. A entrega oficial ocorreu durante um coquetel que reuniu moradores e convidados.De acordo com o síndico do prédio, Ademilson Terra Machado, o evento representou um momento de celebração pelo encerramento do ciclo de construção. “Foi muito bom, com boa comida, bebidas e apresentação musical com Duda Mendonça e Wesley Martins. Foi um privilégio podermos nos alegrar de uma conquista em que os moradores do Residencial Edifício Varandas passam a usufruir: uma linda, agradável e completa área de lazer”, afirmou.O síndico destacou ainda a gratidão à equipe que cuidou do empreendimento antes de sua gestão, sob liderança de Edmar Jamil Candido e da engenheira Patrícia Elena Rossini Lui Lopes. Ele ressaltou que ambos buscaram uma profissional considerada essencial para o desenvolvimento do projeto, a arquiteta Kátia Arantes Cavalleri Zocca. Segundo ele, à exceção da sauna, incluída posteriormente, o projeto foi elaborado para aproveitar todo o espaço disponível, observando as exigências legais e preservando a natureza. O resultado foi a entrega, após 11 meses, de uma área composta por quadra poliesportiva iluminada com projetores de LED, piscina aquecida e iluminada com “prainha” para bebês e ofurô acoplado, área pet, parque infantil com quadro para escrita, dois escorregadores, muro de escalada, dois balanços, tubo de escorregar e gangorra. Na área de convivência foram instalados dois bancos de concreto com iluminação embutida, piso em pedra natural, banheiros masculino e feminino, cozinha equipada com churrasqueira, sauna a vapor para até 10 pessoas com ducha especial e um espaço destinado a bosque, combinando ferragens, plantas e cipós. “Essa área de natureza ficou linda”, frisou o síndico.No mesmo dia da inauguração, foi firmada parceria com a Incasa Store, que resultou na implantação de um mercadinho dentro do condomínio, oferecendo aos moradores a possibilidade de adquirir alimentos e bebidas sem sair do residencial.“Foram 11 meses e meio de muito trabalho e investimento. Posso dizer que neste sentido, preferimos buscar diretamente as parcerias com os profissionais das áreas em questão, compras diretas com fornecedores e pagamentos à vista. Foram sensacionais as parcerias, tanto com profissionais e também fornecedores, sendo 80% deles de nossa própria cidade. Faço aqui um agradecimento especial ao nosso engenheiro de obra Valdir Miotto. Ele foi um parceiro maravilhoso que Deus colocou em nossa obra. Do início ao final, o profissional que ouvimos que era”.A comissão responsável pela construção foi composta pelo síndico Ademilson Terra Machado, pelo subsíndico Edson Cesar Voltolini Fernandes e pelos membros Cássio Cristiano Franca, Marcelo Ruza Peixoto, Marcos Eduardo dos Santos Dotto e Patrícia Elena Rossini Lui Lopes. A equipe técnica incluiu a arquiteta Kátia Arantes Cavalleri Zocca e os engenheiros Valdir Miotto (obra), Nelson Bueno Assumpção (elétrico), Rafael Chiali de Godoi (hidráulico e bombeiro) e Fernando T. Nakabashi (estrutural).Ademilson finalizou ressaltando a relevância da obra para a rotina dos moradores. “Escrevemos na placa de inauguração a seguinte frase que creio resumir bem a importância dessa obra: ‘Espaço pensado para união, lazer e qualidade de vida da Família Varandas’. E olha, pelo que o pessoal já está usufruindo nestes dias, com certeza o objetivo foi atingido”, concluiu.