Os vereadores vão homenagear Nelson Gorayeb, Flavio Augusto Pastôre e Danilo Ferraz na segunda-feira (20)

publicado em 18/12/2021

Nelson Gorayeb, Flavio Augusto Pastôre e Danilo Ferraz vão receber as homenagens na sessão solene da Câmara (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redação

A última sessão de 2021 da Câmara Municipal de Votuporanga será solene. Na segunda-feira (20) os vereadores realizarão a entrega de um título Cidadão Votuporanguense e duas Insígnias de Honra ao Mérito a pessoas que contribuem para o desenvolvimento do município.A reunião legislativa começará às 18h. Na primeira parte haverá a leitura do expediente e o pronunciamento dos vereadores. Em seguida, o médico Flávio Augusto Pastôre receberá o título de Cidadão Votuporanguense, enquanto os empresários Danilo Ferraz e Nelson Gorayeb serão agraciados com Insígnias de Honra ao Mérito.A honraria ao médico Flávio Pastôre foi proposta através de projeto de Decreto Legislativo de autoria do então vereador Antonio Alberto Casali, o professor Casali, que hoje é superintendente da Saev.Já ao empresário, jornalista e membro da Academia Latina de Artes e Ciências, Danilo Ferraz, a homenagem partiu por meio de Decreto Legislativo de autoria do vereador Chandelly Protetor (Podemos).Por fim, o empresário Nelson Gorayeb receberá das mãos do vereador licenciado e atual secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira (PSDB), a sua homenagem.Nelson Gorayeb nasceu em Votuporanga, em 13 de março de 1949, filho de Felício Gorayeb e Cacilda Salgado Gorayeb. Ele tem três filhos: Rodney Gorayeb, cirurgião da Santa Casa de Votuporanga; Daniely Cristiane Gorayeb Barbosa, dentista; e Dedley Gorayeb, médico ortopedista em São Paulo. Além de ser comerciante, é formado nos cursos de Direito, Administração, e possui curso técnico em contabilidade.Nelson foi diretor e presidente do Conselho do Assary Clube de Campo. Diretor do extinto albergue noturno Alan Kardec, em Votuporanga. Foi diretor de 1977 a 2017 da Santa Casa de Votuporanga, participou do Lions Clube Brisas Suaves e da Loja Maçônica União Universal 50, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes; presidente por dois mandatos da Associação Comercial de Votuporanga, atualmente é curador da Unifev e participante do Centro Espírita Emanuel, além de sócio-proprietário, ao lado de demais familiares, do Posto Gorayeb. A empresa é destaque no município, gerando 12 empregos diretos.Nascido em Taquaritinga no dia 23 de julho de 1965, filho de Carlos Pastôre Filho (in memorian) e Dirce Marinei Regatieri Pastôre, dr. Flávio é casado com Alessandra Mara Orlandi D’Avoglio Pastôre, dessa união foram concebidos quatro filhos: Juliane D’Avoglio Pastôre, Ana Julia D’Avoglio Pastôre, Giovanna D’Avoglio Pastôre e Arthur D’Avoglio Pastôre.Em 1998 mudou-se para Votuporanga, iniciando carreira na Santa Casa de Misericórdia, sendo diretor clínico por duas gestões e, inclusive, trabalhando nesta entidade até os dias atuais.De 1999 a 2001, trabalhou como professor na Unifev, ministrando aula nos cursos de fisioterapia e enfermagem. Em 2013, quando da inauguração da faculdade de Medicina na Unifev, Dr. Flavio tornou-se professor do curso, onde ainda ministra aulas, sendo atualmente, secretário-executivo da Fundação Educacional de Votuporanga.Funcionário Público Municipal concursado, ingressou na Prefeitura em 2003 até os dias atuais, trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga. Foi presidente da APM (Associação Paulista de Medicina – Regional Votuporanga) por duas gestões, de 2012 a 2017. Atualmente é Delegado na Associação Paulista de Medicina de São Paulo da gestão atual (2018-2021).Flávio também é Diretor-Técnico do Hospital Unimed da diretoria executiva da Unimed. Delegado da Associação Médica Brasileira, médico Ortopedista e traumatologista do AME Votuporanga, atuando desde sua inauguração em 2007 e Médico do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), desde sua fundação em 2009.Com uma história de vida marcada pela superação e determinação, Danilo Ferraz é hoje um dos jovens empresários mais admirados do mercado brasileiro.Jornalista e membro da Academia Latina de Artes e Ciências, é autor do best-seller “Por Que os Homens Pensam e as Mulheres Sentem?” e diretor do Grupo Ferraz, conglomerado de empresas atuantes nas áreas de comunicação (rádio, TV, livros); consultoria e treinamentos; Marketing & Imagem; idiomas; investimentos; soluções corporativas e ações sociais.Iniciou sua carreira como vendedor, aos 10 anos, vendendo livros usados na feira da Boa Vista em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Através desses mesmos livros, educou-se no inglês e buscou oportunidades fora do país, chegando a trabalhar para uma rede italiana de navios, experiência que o levou a conhecer mais de 11 países antes de retornar ao Brasil e concluir sua formação acadêmica em Jornalismo, e depois Coaching e Programação Neurolinguística.Consultor e conferencista nas áreas de comportamento, motivação e liderança, já levou sua abordagem à ciência de alta-performance para milhares de pessoas e participou de entrevistas em programas como Superpop, com Luciana Gimenez, e Encontro com Fátima Bernardes. Em 2017 tomou posse da Cadeira de número 30 da Academia de Letras do Brasil (ALB), que tem como finalidade unir escritores, artistas e cientistas brasileiros para o desenvolvimento de valores humanos, políticos e sociais.