Os sete estudantes empatados em primeiro lugar ganharam bolsas de 100% em escolas particulares e assinaturas do jornal A Cidade

publicado em 15/12/2021

Os sete empatados em 1º lugar ganharam bolsas de estudo, troféus e assinaturas do A Cidade; os demais ganharam troféus e prêmios em dinheiro (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brDez alunos passaram pelo palco do Centro de Eventos “Jornalista Nelson Camargo”, no começo da semana, para receberem prêmios em reconhecimento aos seus desempenhos excepcionais na 19ª edição do concurso “Melhor Estudante de Votuporanga”, promovido pelo Rotary Club “8 de Agosto”. Entre eles, sete – que empataram em primeiro lugar do concurso – ganharam bolsas de estudos integrais em escolas particulares da cidade.Esses sete alunos ganharam bolsas de 100% nas escolas Passo a Passo, Colégio Unifev, Piconzé/Anglo e Coopevo/Dinâmica, que foram sorteadas na hora de definir quem ia para onde. Eles também ganharam bolsas na escola de natação Nado Livre e escola de dança Alma Gêmera; troféus - um para eles e outro para as escolas em que estudavam até então – e assinaturas do jornal. Os demais estudantes que entraram no “top 10” ganharam troféus (um para cada e um para as suas respectivas escolas) e prêmios em dinheiro, que foram de R$ 800 a R$ 1,2 mil (confira a relação completa dos alunos vencedores no final desta reportagem).Na edição deste ano, 96 alunos participaram. Eles estudam nos 9º anos das escolas públicas estaduais Cícero Barbosa Lima Júnior, Orozimbo Furtado Filho (Simonsen), Uzenir Coelho Zeitune, Juraci Lima Lupo, Sebastião Almeida Oliveira, Maria Nívea Costa Pinto Freitas, Esmeralda Sanches da Rocha, Dr. José Manoel Lobo, Enny Tereza Longo Fracaro, Sarah Arnold Barbosa.Quando a 19ª edição do concurso foi lançada, no final de agosto, o coordenador Marcos Dóres disse, em entrevista ao A Cidade, que a palavra para o evento neste ano é entusiasmo, em poder voltar com o concurso após período de incertezas.“Estamos empolgados, entusiasmados nesse ano, porque no ano passado não tivemos o concurso por motivos que todo mundo sabe, pela impossibilidade de realizar por conta da pandemia, sentimos muito nesse espaço de tempo. Mas nesse ano, muita alegria e entusiasmo em poder realizar a 19ª edição do concurso”, contou.1º lugar: Beatriz Pinheiro Perciliano (E.E Profa. Sarah Arnold Barbosa - SAB);1º lugar: Caíque Barcelos Borges (E.E. Sebastião Almeida Oliveira - SAO);1º lugar: André Vinicius da Silva Souza (E.E. Profª Juraci Lima Lupo);1º lugar: Ana Clara André Lima (E.E. Sarah Arnold Barbosa - SAB);1º lugar: Laura Satahe Ribeiro (E.E. Sarah Arnold Barbosa - SAB);1º lugar: Gustavo Andrade dos Santos (E.E. Sebastião Almeida Oliveira - SAO);1º lugar: Miguel Eduardo de Souza Carvalho (E.E. Sarah Arnold Barbosa - SAB);2º lugar: João Vitor Esteves Santana (E.E. Sarah Arnold Barbosa - SAB);3º lugar: Marianna da Silva Marcella (E.E. Profª Maria Nívea C. Pinto Freitas);4º lugar: Mariana Batista Gonçalves (E.E. Profª Enny Tereza L. Fracaro).