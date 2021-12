A manhã deste sábado (11) foi de plantio de 53 mudas, em alusão a idade que a Autarquia completou nesse ano

publicado em 11/12/2021

Um plantio de mudas nas margens da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro" marcou o fim das comemorações de aniversário da Saev (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPlantar uma árvore é uma ação que deixará um legado para as futuras gerações e por isso que na manhã deste sábado (11), a Saev Ambiental encerrou as comemorações de aniversário com um plantio de mudas nas margens da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro". Foram colocadas ao solo 53 plantas em alusão a idade que a Autarquia completou.A celebração contou com a participação dos estudantes de Agronomia da Unifev, na coordenação do professor Fernando Galoro Delavale, que ajudaram no plantio e aproveitaram para conhecer mais sobre as árvores nativas que foram escolhidas para irem ao solo.Assim como nos últimos dias de agenda de comemorações, o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, destacou que a gratidão é o que define o sentimento para toda a equipe em mais um ano de trabalho.“Já aproveito a oportunidade para agradecer. A palavra é gratidão pela nossa equipe, que chamo de família Saev. Os nossos colaboradores que não medem esforços para fazer da Saev essa Autarquia cada vez mais promissora. Agradecer a cada votuporanguense que entende que a Saev é um patrimônio da cidade”, disse.O aniversário da Saev foi no último dia 5 de dezembro e a agenda iniciou no sábado (4) com a distribuição de mudas a população, na Concha Acústica e com um show da Banda Zequinha de Abreu. Na sexta-feira (10) aconteceu uma homenagem a ex-superintendentes e servidores, além da entrega da readequação do Departamento de Meio Ambiente.