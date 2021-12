Encontro com profissionais de engenharia e arquitetura cravará as diretrizes da iniciativa que será debatida com a população

publicado em 07/12/2021

A Avenida Emilio Arroyo Hernandes receberá uma visita técnica hoje para definição do projeto de revitalização (Foto: A Cidade)

Uma reunião técnica entre profissionais de engenharia, arquitetura e urbanismo e o prefeito Jorge Seba (PSDB) irá definir as diretrizes do projeto de revitalização da Avenida Emilio Arroyo Hernandes, principal via da zona Norte da cidade. Este é, basicamente, o último passo antes da apresentação da iniciativa à população, comerciantes da região e ACV (Associação Comercial de Votuporanga), por meio de audiências públicas.O encontro foi anunciado pelo próprio prefeito, em entrevista à. Seba disse que será feita uma visita técnica na avenida para a definição, por exemplo, de como será feita a expansão da quantidade de vagas de estacionamento, sem prejudicar o paisagismo da via, que deve ser transformado em um novo cartão postal da cidade.“Estamos nos debruçando na parte final desse projeto para apresenta-lo à sociedade, principalmente aos comerciantes da Emilio Arroyo Hernandes. Estamos procurando alternativas para criar mais vagas de estacionamento, pois essa é a grande demanda ali da região, mas a gente não pode também perder o verde e a beleza, então estamos pensando muito também no paisagismo, na iluminação e no urbanismo”, disse o prefeito.Para realizar as obras de revitalização da Avenida do Pozzobon, como é conhecida, o prefeito já conquistou R$ 3 milhões, sendo R$ 1,5 milhão por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) e mais R$ 1,5 milhão de uma emenda impositiva do deputado federal Geninho Zuliani (DEM), recursos que devem ser creditados na conta da Prefeitura já no primeiro semestre do ano que vem.