Graças ao arrefecimento da pandemia, junto à liberação das restrições de circulação de pessoas nos cemitérios, segmento ficou ainda mais aquecido em 2021

publicado em 02/11/2021

Vasos de crisântemo são os mais pedidos entre os votuporanguenses para o Dia de Finados, depois vem os vasos de calandiva (Fotos: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs flores salpicam a paisagem – meio amarronzada, meio acinzentada – do Cemitério Municipal de Votuporanga com cores vivas, conforme chega o Dia de Finados. É inevitável que a tradição deste dia, em que as pessoas visitam os túmulos de seus familiares e amigos falecidos, aqueça o mercado das flores. Afinal, é um pouco rude visitar alguém de mãos vazias, principalmente se for um ente querido. E com o arrefecimento da pandemia, junto à liberação das restrições de circulação de pessoas nos cemitérios, esse calor no segmento ficou ainda maior em 2021. Aliás, ficou grande o suficiente para superar expectativas.Foi o que contou o comerciante Douglas Fernando Rodrigues, dono da Joãozinho Flores, que fica quase ao lado do Cemitério Municipal, na Avenida da Saudade. A loja estava, como ele mesmo descreveu, “um pouco rareada de flores” quando conversou com o jornal. Mas o comerciante encarava isso como um bom sinal. Significava que as vendas tinham sido melhores do que ele esperava.“[As vendas] subiram bastante, em torno de 50%. Desde quinta-feira passada [28], o movimento veio melhorando. Me surpreendeu”, contou.Essa comparação, no caso, foi considerando o movimento em dias normais na floricultura. Mas em comparação ao mesmo período do ano passado, o dono do estabelecimento disse que também foi melhor. E isso se deve, pelo menos em partes, à melhora no cenário geral da pandemia. Conforme os números de casos novos e mortes pela doença caíram, as restrições foram junto.“Esse ano está melhor porque o cemitério, no ano passado, ficou numa incógnita se ia abrir ou não. Nesse ano, o pessoal já sabia que ia estar aberto. Alguns clientes até comentaram que já faziam dois anos que não iam ao cemitério. Por isso, o fluxo está sendo bem maior. Superou nossa expectativa”, contou Rodrigues.Crisântemo, Kalanchoe (ou calandiva) e margaridas. Esse é pódio de flores naturais mais pedidas pelos clientes na hora de presentear os finados das suas famílias e círculos de amizade, conforme listou o dono da floricultura. Já considerando as flores artificiais, o comerciante lembrou de duas: a clássica rosa (unitária) e a Palma de Santa Rita. Esta segunda, inclusive, é muito conhecida entre os votuporanguenses mais antigos.Essas são as mais pedidas, mas, segundo o dono da floricultura, “saem iguais”. Significa que, no geral, os munícipes que passam pela sua loja não têm preferência entre as flores naturais e artificiais. Vai do gosto do freguês mesmo. E para o comerciante, o cliente sempre tem razão.