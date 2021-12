Atendimentos fixos ocorrerão no Assary e Praça São Bento; Unidade Móvel estará no bairro Carobeiras

publicado em 30/11/2021

A Secretaria da Saúde de Votuporanga também anunciou ainda a aplicação da dose de reforço da Janssen (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 para aplicação de primeira, segunda ou doses de reforço, a Secretaria da Saúde realizará plantões durante essa semana. Na quarta-feira (01), a partir das 17h30, a Unidade Móvel da Vacina irá atender moradores do bairro Carobeiras, na região oeste; nesse mesmo dia, o posto de vacina do Assary fará atendimento até às 20h; e na quinta-feira (02) a Secretaria montará um posto de vacina também na feira livre da Praça São Bento para atender entre 17h30 e 20h.Além dos horários especiais, o atendimento em horário normal continua sendo feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nos postos montados no Assary e Capela Santo Expedito. Ao comparecer é necessário levar documentos pessoais e, para a dose de reforço, também é preciso o cartão verde, que é o comprovante do recebimento da dose anterior.A Secretaria da Saúde de Votuporanga anunciou ainda a aplicação da dose de reforço, a partir de 8 de dezembro, para todos que tomaram a vacina Janssen com prazo de, pelo menos, dois meses da dose única. Atualmente, no município, 2.515 pessoas estão aptas a tomar essa dose adicional. Lembrando que pessoas imunossuprimidas maiores de 18 anos, o prazo para dose de reforço é de pelo menos 28 dias.De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a aplicação da dose adicional pode ser de qualquer imunizante disponível nos municípios. O órgão de saúde estadual ainda diz que até o momento não há contraindicação de realização de dose adicional para gestantes ou puérperas, desde que sejam vacinadas com a Pfizer.