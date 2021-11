O desfile dos atiradores, uma atração tradicional da formatura, contou com alguns detalhes inéditos

O Tiro de Guerra de Votuporanga realizou a cerimônia de encerramento do ano de instrução de 2021 para 50 jovens atiradores (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Tiro de Guerra (TG) de Votuporanga realizou a cerimônia de encerramento do ano de instrução de 2021 – que funciona como uma formatura – para 50 jovens atiradores, com idades entre 18 e 19 anos. O evento aconteceu no fim de semana, no próprio TG.O desfile dos atiradores, uma atração tradicional da formatura, contou com alguns detalhes inéditos, conforme contou chefe de instrução do TG, o subtenente Giovani Santana Gonçalves, em entrevista ao jornal“A gente fez o desfile um pouco diferente. Tinham alguns com o rosto coberto pela balaclava, outros vieram com escudos batendo com os cacetetes, outros traziam mochilas e outros traziam fumígenos, então quando eles marchavam, aquela fumaça verde, amarela e azul deu um efeito muito legal com as luzes que estavam nas mochilas”, contou Santana.Dessa turma de 50 atiradores, oito foram promovidos à cabos da Reserva de Segunda Categoria. Já os “atiradores destaque” receberam diplomas adicionais, relacionados às categorias nas quais despontaram. Foram elas: melhor aptidão física, melhor atirador combatente e destaque geral. O primeiro colocado do curso de cabos e o destaque do projeto de leitura do TG também receberam diplomas desse tipo. E todos eles receberam uma faca de combate, com seus nomes e uma dedicatória do TG gravados nela, como “lembrancinha”.A formatura também contou com duas homenagens. A primeira foi ao professor Fabiano Miotto, que era secretário do TG e faleceu no começo do mês, vítima de um acidente de moto. A segunda foi dedicada ao capitão Marcelo dos Santos, delegado do serviço militar de Votuporanga, por ter sido transferido para Ribeirão Preto.Quando questionado sobre que balanço faz desse ano de instrução, o subtenente Santana o avalia como positivo. “A gente está sendo parabenizado por diversas autoridades, do Norte ao Sul do país, literalmente, seja por estarem acompanhando nossas ações pelas redes sociais, seja por ter acompanhado ao vivo a nossa solenidade. Então, a gente está muito feliz. É uma pena que no meio da caminhada ocorreu essa fatalidade e perdemos o nosso secretário, mas o resultado da instrução em si, com os atiradores, foi altamente positivo”, contou o chefe de instrução do TG.O evento também contou com a presença do vice-prefeito Cabo Valter (MDB), da assessora do deputado federal General Peternelli (PSL), além das autoridades locais da Polícia Militar, vereadores e mais 250 convidados (familiares dos alunos).