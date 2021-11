Doação foi feita pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev; mais de 300 kits foram montados

publicado em 10/11/2021

Foram doados mais de 300 kits de absorventes íntimos descartáveis (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos e o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga receberam mais uma importante doação para ser repassada às mulheres em vulnerabilidade social.Foram doados mais de 300 kits de absorventes íntimos descartáveis. O repasse foi uma iniciativa dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).A universitária Fernanda Rossi Ribeiro explicou que a arrecadação teve como objetivo atender à adolescentes e mulheres que possuem falta de acesso a produtos básicos para manter uma boa higiene no período da menstruação (cujo termo é utilizado como pobreza menstrual). "Entramos em contato com a Secretaria de Direitos Humanos, que prontamente nos motivou a iniciar a campanha, pois o respectivo perfil das pessoas que gostaríamos de atender encontraríamos aqui", falou. A campanha recebeu o nome de "Siga o fluxo: combate à pobreza menstrual".Debora Sanches, também estudante, disse que a campanha envolveu todos os alunos dos demais anos de Publicidade e Propaganda. "Nem todas as pessoas têm acesso a esse item de higiene. Ver a solidariedade de todos foi algo cativante", falou.A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, elogiou a iniciativa. "Já recebemos muitas doações de diversas áreas. Saber que existem jovens engajados nas causas sociais e de iniciativa inédita faz a gente acreditar num futuro melhor".O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, informou que os absorventes serão distribuídos para o público atendido da pasta, assim como também para os que procurarem o Fundo Social de Solidariedade."Muitas mulheres precisam dos absorventes íntimos e não têm recursos econômicos para adquirir o produto. Já presenciamos em nossa Secretaria alguns episódios onde adolescentes e mulheres não tinham o absorvente e se sentiram constrangidas. Além disso, também iremos incrementar os kits de produtos de higiene pessoal para as mulheres em situação de rua ou que precisarem para internação clínica", falou.