A concorrência pública, na modalidade maior oferta, está marcada para o dia 20 de dezembro

publicado em 23/11/2021

A Prefeitura de Votuporanga colocou à venda 16 terrenos e com os recursos que receber irá investir obras pela cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Administração, colocou à venda 16 terrenos que pertencem ao município, para a aplicação dos recursos em obras pela cidade. A concorrência pública, na modalidade maior oferta, está marcada para o dia 20 de dezembro, os valores variam de R$ 139 mil a R$ 738 mil, com áreas entre 260 metros quadrados e 2,1 mil metros quadrados.Das 16 áreas, sete terrenos estão localizados na Avenida Horácio dos Santos, cinco no 6º Distrito Industrial; um na Travessa João Baptista Pereira, no Loteamento Vila América; um na Av. Feres Cury, 3º Distrito Industrial; um na Av. Fortunato Targino Granja e outro na Rua Humberto Correa Bonetti, no Jardim Canaã. O edital contendo todas as informações está disponível no“Estamos fazendo a venda desses terrenos para fazermos investimentos no município. Os recursos dos terrenos na Horácio dos Santos, por exemplo, serão investidos no prolongamento da Avenida Mario Pozzobon para terminarmos aquela obra. A Horácio dos Santos é um importante corredor comercial e quem comprar um terreno ali já poderá fazer um bom investimento”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB).Os interessados em participar da licitação deverão apresentar os envelopes contendo documentação e proposta e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração, na Divisão de Licitações, no Paço Municipal, localizado na Rua Pará, nº 3227, bairro Patrimônio Velho. Os envelopes devem ser protocolados até o dia 20 de dezembro, às 13h30. A abertura da licitação será realizada logo em seguida, às 14h, na Sala de Licitações da Prefeitura.Para participação, os interessados deverão efetuar depósito caução em dinheiro da quantia correspondente a 5% do valor de avaliação do(s) imóvel(is) objetivado(s). A garantia também deverá ser efetuada até às 13h30 do dia 20 de dezembro.Para os interessados com as melhores propostas apresentadas, os pagamentos poderão ser efetuados à vista, com 20% de desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e sucessivas.