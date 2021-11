Exposição integra programação dos Pontos MIS para formação e difusão cultural no Estado de São Paulo; Votuporanga é um dos cinco municípios paulistas a receber a mostra

publicado em 22/11/2021

O público poderá acompanhar a exposição, seguindo os protocolos sanitários em prevenção à Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A partir da próxima terça-feira (23) até o dia 30 de janeiro de 2022, a Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga em parceria com o Pontos MIS, realizará no Museu Municipal "Edward Coruripe Costa" a exposição fotográfica "Crônica de Banalidades Ordinárias", da artista visual Sylvia Sanches. O público poderá acompanhar a exposição, seguindo os protocolos sanitários em prevenção à Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.Votuporanga é um dos cinco municípios paulistas contemplados neste mês pelo ciclo de exposições dos Pontos MIS, programa de formação e difusão cultural do Museu da Imagem e do Som, órgão pertencente à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo.Na mostra, a artista traz cenas em lugares comuns, mas de forma inusitada, encenando com seu próprio corpo ações que sobrepõem os espaços supostamente antagônicos do estranho e do cotidiano e, a partir disso, inventa situações domésticas, constituídas por elementos bastante familiares, mas atravessadas por gestos que parecem semear uma narrativa fantástica. A exposição está entre as apresentações contempladas pelo projeto "Nova Fotografia", convocatória do MIS que seleciona e exibe, anualmente, trabalhos de novos talentos da área; todas as obras selecionadas e expostas pela iniciativa passam a integrar o Acervo do Museu.O museu municipal está localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112 (Parque da Cultura)O Museu da Imagem e do Som de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, foi inaugurado em 1970. Além de grandes exposições nacionais e internacionais, oferece variedade de programas culturais, com eventos em todas as áreas e para todos os públicos como cinema, dança, música, vídeo e fotografia.