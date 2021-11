Sorteio do veículo da campanha 'Meu Fuscão Verde' vai ser às 16h, no Sindicato Rural de Votuporanga

publicado em 26/11/2021

O sorteio do veículo da campanha ‘Meu Fuscão Verde’ será às 16h, no Sindicato Rural de Votuporanga, durante o 7º Leilão de Gado (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOutro destaque na programação da sétima edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa, neste domingo (28), é o sorteio do veículo da campanha “Meu Fuscão Verde”, às 16h, no Sindicato Rural de Votuporanga, que fica na avenida Nasser Marão, nº3887.O VW Fusca, do ano 1972, foi doado ao hospital votuporanguense por um casal de votuporanguenses (que preferiu o anonimato). A instituição, então, decidiu organizar uma rifa para sortear o veículo.Apesar do sorteio estar logo aí, ainda dá tempo de comprar um cupom da campanha, que custam R$ 10 cada. Eles podem ser adquiridos no Bazar do Bem, anexo à Santa Casa, que fica na esquina das ruas Minas Gerais com a avenida da Saudade, com a equipe de voluntários do hospital ou durante o leilão.A Comissão de Voluntários segue em busca de doações. Quem quiser contribuir, pode entrar em contato pelo telefone (17) 3405-9139, no setor de Comunicação da Santa Casa.